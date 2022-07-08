Премьер-министр Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в Армении Мариано Вергару.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, Никол Пашинян отметил, что правительство РА заинтересовано в развитии и расширении сотрудничества с Аргентиной в различных сферах и выразил надежду, что активная деятельность посла будет способствовать укреплению двусторонних связей. По словам Никола Пашиняна, несмотря на расстояние между двумя странами, Армения и Аргентина имеют интенсивные отношения и хороший потенциал, чтобы обогатить их новыми инициативами.

Глава правительства сделал акцент на расширении экономического взаимодействия и товарооборота и добавил, что наша страна готова создать благоприятные условия для аргентинских компаний для реализации инвестиционных проектов.

Никол Пашинян выразил удовлетворение двусторонним сотрудничеством в международных структурах и добавил, что армянская сторона готова сделать сотрудничество в этом направлении еще более эффективным. В то же время премьер-министр высоко оценил признание и осуждение Аргентиной Геноцида армян.

Посол Вергара поблагодарил за теплый прием и отметил, что в Армении проходят различные культурные мероприятия по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Аргентиной. Посол сообщил, что обсуждается создание армяно-аргентинской торговой палаты с целью придания нового импульса сотрудничеству в сфере экономики.

В контексте развития отношений между двумя странами, Мариано Вергара подчеркнул роль армянской общины Аргентины, которая, по его словам, достаточно сплочена и пользуется большим уважением в своей стране.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах. Что касается развития двусторонних отношений, то была подчеркнута организация взаимных визитов на высоком уровне.

Упоминались также процессы, происходящие в регионе.