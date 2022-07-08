Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кисиде в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Ваше Превосходительство,

Глубоко потрясен вестью об убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. От имени армянского народа и от себя лично выражаю Вам и дружественному народу Японии искренние соболезнования.

Уверен, что решительные меры, предпринятые властями Японии, позволят быстро раскрыть убийство бывшего премьер-министра и наказать виновных.

Пожалуйста, передайте слова сочувствия и поддержки родным и близким Синдзо Абэ”.