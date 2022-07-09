Нагорно-карабахский конфликт еще должен получить окончательное урегулирование путем переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ: урегулирование, которое будет гарантировать безопасность и защиту всех прав арцахских армян, и, соответственно, вытекающий из него окончательный статус Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью греческому изданию «Катимерини» в рамках рабочего визита в Грецию 27 июня.

МИД Армении представил интервью полностью.

Вопрос. Греко-армянские отношения традиционно были дружественными. Каковы перспективы их дальнейшего развития? Каковы были основные темы ваших дискуссий здесь, в Афинах?

Ответ: Греция является одним из важнейших партнеров Армении в Европе и мире. Отношения между Арменией и Грецией основаны на общей тысячелетнейистории и ценностях, дружбе и солидарности двух наших народов. На протяжении многих веков армяне и греки мирно жили бок о бок, сотрудничали во имя создания ценностей и процветания и вместе боролись против внешних угнетателей. В этом контексте я хотел бы подчеркнуть, что мы никогда не забудем искреннюю поддержку греческого народа и правительства в самые трудные периоды истории нашей страны, последним примером которой стала война 2020 года.

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими республиками. За эти три десятилетия между двумя странами было подписано более 40 документов. У нас сложились прочные межгосударственные отношения и сформирована весомая двусторонняя повестка дня— от активного политического диалога и до сотрудничества в оборонной, экономической, образовательной, культурной и других сферах, а также взаимовыгодного сотрудничества на многосторонних площадках. Во время моего последнего рабочего визита в Грецию я провел очень продуктивные переговоры с президентом Катериной Сакелларопулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также провел глубокие дискуссии с моим коллегой и хорошим другом министром Никосом Дендиасом. Мы добились прогресса и достигли общего понимания по ряду важных вопросов.

Я также считаю, что мы должны рассмотреть возможность повышения сотрудничества Армения-Греция на значительно более высокий уровень, который будет соответствовать принципам стратегического партнерства. Уверен, что в ближайшее время мы будем работать в этом направлении.

Вопрос. Армения, Греция и Кипр провели несколько раундов трехсторонних переговоров. Как могут развиваться эти отношения в будущем?

Ответ: Армения придает большое значение сотрудничеству в трехстороннем формате. На сегодняшний день мы успешно провели несколько трехсторонних министерских встреч и рассчитываем на проведение саммита на уровне лидеров трех стран.

У наших стран богатый опыт сотрудничества и взаимной поддержки, и мы считаем, что наши государства обладают огромным потенциалом для укрепления стабильности, безопасности и мира в регионе путем укрепления политического диалога и сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром. Мы также подчеркиваем важность и эффективность трехстороннего сотрудничества в сферах обороны, диаспоры, парламентских отношений, чрезвычайных ситуаций, информационных технологий, здравоохранения, инвестиций, туризма, образования и культуры. Я уверен, что этот формат обречен на успех.

Вопрос. В 2020 году была война в Нагорном Карабахе. Готова ли Армения принять статус-кво, сложившийся вокруг Нагорного Карабаха? А если нет, то какая может быть альтернатива?

Ответ: Несмотря на утверждения властей Азербайджана о том, что после 44-дневной войны 2020 года Нагорный Карабах как субъект больше не существует и что конфликт исчерпан, реальность и позиция международного сообщества говорят об обратном. Нагорный Карабах существует— он существует сосвоим армянским населением, которое продолжает жить на земле своих предков, и безопасность которого сейчас обеспечивают российские миротворцы— согласно трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, положившей конец разрушительной войне.

Конфликт не прекращается только потому, что одна из сторон заявляет, что его не существует. Это самообман. Более того, официальные заявления многих наших международных партнеров и организаций, в том числе стран-посредников, также четко показывают, что нагорно-карабахский конфликт все же должен получить окончательное урегулирование путем переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ— урегулирование, которое будет гарантировать безопасность и защиту всех прав арцахских армян, и, соответственно, вытекающий из него окончательный статус Нагорного Карабаха.

Вопрос: Вы ведете переговоры с Азербаджаном в нескольких направлениях.Может ли война в Украине повлиять на дипломатические развития на Южном Кавказе?

Ответ: Ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой, и в то время как Армения стремится возобновить всеобъемлющие мирные переговоры, включая и по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и тем самым установить стабильность и мир в регионе, Азербайджан продолжает свою политику провокационных действий и угроз применения силы.После создавшейся на Украине ситуации азербайджанские ВС вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе, чему предшествовали непрерывные обстрелы сел и объектов гражданской инфраструктуры, призывы к мирному армянскому населению соседних сел покинуть свои дома под угрозой применения силы, нарушение работы газопровода на несколько недель в условиях беспрецедентно холодных погодных условий.

В настоящее время, когда внимание всего мира приковано к Украине, Азербайджан в любой момент может попытаться начать масштабную провокацию. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество предприняло действенные шаги по предотвращению попыток дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Вопрос. Вы с оптимизмом смотрите на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном?

Ответ: В соответствии с трехсторонними декларациями, принятыми при посредничестве России 11 января 2021 г. и 26 ноября 2021 г., и договоренностями, достигнутыми в Брюсселе, Армения начала конструктивный диалог с Азербайджаном по общему регулированию отношений, демаркации и безопасности границ между двумя странами, а также по разблокированию региональные экономических связей и транспортныхкоммуникаций.

Мы подтверждаем нашу готовность прилагать конструктивные усилия во всех направлениях, и я хочу подчеркнуть, что процесс был бы намного более гладким и эффективным, если бы Азербайджан воздержался от своего опасного фанатизма и антиармянской риторики, прекратил держать в заложниках многих армянских военнопленных и мирных жителей, уничтожать армянское культурное и религиозное наследие, препятствовать въезду международных гуманитарных организаций в зону нагорно-карабахского конфликта и т.д.

В целом мы считаем, что несмотря на всю кровь и ненависть, которые были в регионе, реальный шанс для мира на Южном Кавказе есть. Армения неоднократно подтверждала свою готовность установить долгосрочную стабильность и открыть эру мирного развития в регионе. В то же время очевидно, что эти усилия не могут быть односторонними, и в этом направлении мы ожидаем столь же конструктивного подхода и искренних практических шагов с азербайджанской стороны.

Вопрос. В последнее время Армения начала процесс нормализации отношений с Турцией. Ожидаете ли вы ощутимых шагов в этом направлении? Что это могут быть за шаги?

Ответ: Руководство Армении неоднократно заявляло, и это также указано в плане нашего правительства, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу между двумя странами, которую Турция в одностороннем порядке закрыла еще в 1993 году.

Для процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией назначены специальные представители, и уже состоялись четыре встречи, в ходе которых стороны подтвердили свою приверженность продолжению процесса, направленного на открытие границ и установление дипломатических отношений без предварительных условий. Чтобы придать этому процессу положительную динамику, я принял приглашение министра иностранных дел Турции принять участие в дипломатическом форуме в Анталье и встретился с ним в рамках форума.

Сегодня чтобы добиться успеха в этом процессе, необходимо быть готовым к конкретным шагам по урегулированию отношений и проявить политическую волю. Армянская сторона неоднократно демонстрировала и то и другое, и мы ожидаем того же от турецкой стороны.

Вопрос. Какова позиция Армении по наиболее чувствительным для Греции на данный момент вопросам, таким, как постоянно нарастающая напряженность на греко-турецкой границе и кипрский вопрос?

Ответ: Армения полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Греческой Республики. Армения считает неприемлемыми любые действия и шаги, которые могут грубо нарушать нормы международного права, международного морского права, а также Устава ООН.

Что касается кипрской проблемы, то, как и в нагорно-карабахском — в этом вопросе для нас неприемлемы любые попытки представить последствия применения силы в качестве решения. Армения и Кипр всегда оказывали друг другу взаимную поддержку на двусторонних и многосторонних площадках.