В минувшую пятницу в концертном зале «Арам Хачатурян» состоялся концерт, которого долго ждали и армянская публика, и музыканты. На одной сцене выступили номинанты на Грэмми Тигран Мансурян, Александр Либрайх и титулованная пианистка Ева Геворкян. Молодая пианистка, которую называют восходящей звездой, в первом отделении концерта исполнила Второй фортепианный концерт Рахманинова в сопровождении Национального филармонического орекстра Армении (художественный руководитель и главный дирижер — Эдуард Топчян).

Дирижировал оркестром известный музыкант Александр Либрайх, который в настоящее время является художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Пражского радио и Оркестра Валенсии, а также художественным руководителем Фестиваля имени Рихарда Штрауса.

Второй фортепианный концерт занимает особое место в творческом наследии Рахманинова. Благодаря своей высокой художественной ценности, красоте и выразительности музыкальных тем он стал едва ли не самым известным произведением великого композитора.

Трудно найти в музыкальной литературе другое такое крупное художественное полотно, где в такой степени доминирует песенно-мелодическая основа. Солистка концерта Ева Геворгян — лауреат десятков международных конкурсов, в 2021 году, став самой молодой финалисткой в ​​истории Международного конкурса пианистов имени Шопена, была названа «открытием» этого конкурса.

На недавно прошедшем в Москве Международном Рахманиновском конкурсе она стала лауреатом 3-й премии.Ева Геворгянсотрудничала с такими коллективами, как Симфонический оркестр Мариинского театра, Далласский симфонический оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф.Светланова, Российский национальный оркестр, Национальный филармонический оркестр Армении, Люцернский симфонический оркестр, Мальтийский филармонический оркестр и Филармонический оркестр Бакэу (Румыния).

Работала с дирижерами Валерием Гергиевым, Александром Сладковским, Василием Петренко, Лоуренсом Фостером, Димитрисом Ботинисом, Герхардтом Циммерманном, Эдуардом Топчяном, Петром Грибановым, Илмаром Лапиньшем и др. В 2019 году получила премию ICMA (International Classical Music Award) в номинации «Открытие года», стала лауреатом Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», а также дала сольный концерт в лондонском Альберт-холле. В 2020-м Евгений Кисин выбрал Еву стипендиатом Фортепианного фестиваля в Руре, а 2021 году была удостоена звания «Молодой артист фирмы Yamaha».

«Я возвращаюсь в Армению с большой любовью, это мой второй дом», — так отозвалась о своем приезде на историческую родину Ева Геворгян.

Во втором отделении прозвучал «Реквием» Тиграна Мансуряна. В исполнении “Реквиема» участвовали Государственный камерный хор Армении (художественный руководитель и дирижер Роберт Млкеян) и Государственный камерный хор Еревана (художественный руководитель и дирижер Кристине Восканян). В качестве солистов — сопрано Мэри Мовсисян и баритон Аксель Давеян.

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Отметим, что «Реквием» был представлен в программе концерта по предложению дирижера Александра Либрайха. В 2011 году Мансурян написал «Реквием” по просьбе самого Либрайха: произведение впервые было исполнено под управлением последнего Мюнхенским камерным оркестром в Берлине. Запись «Реквиема» в 2018 году стала номинантом 60-й музыкальной премии Грэмми в 3-х номинациях: «Лучший композитор современной классической музыки» — Тигран Мансурян, «Лучший дирижер хоровой музыки» — Александр Либрайх и «Лучшая запись».

Александр Либрайх, многократно исполнявший это произведение в Европе, придавал большую важность своему выступлению в Армении, отметив, что это произведение принадлежит этому народу и ему очень волнительно исполнить его в Армении. «Продирижировав мировую премьеру «Реквиема» Мансуряна в Берлине, у меня было огромное желание исполнить его в Армении, и сегодня моя мечта сбылась», — сказал Александр Либрайх.