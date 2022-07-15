Палата представителей США приняла еще три проармянские поправки к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность на 2023 бюджетный год.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила делегация Ай Дат США.

В частности, была принята 611-я поправка, призывающая правительство Азербайджана немедленно освободить армянских военнопленных и мирных жителей. Автором приложения является конгрессмен США Адам Шифф.

Кроме того, была принята поправка, представленная сопредседателем комитета Конгресса по делам Армении Джеки Спир, призывающая Государственный департамент США представить отчет, документирующий причины повторного обхода администрацией Байдена поправки 907 Закон о поддержке свободы. В дополнении Спир также потребовала, чтобы в представляемом докладе содержалась информация о том, не повредила ли американская поддержка, оказанная Азербайджану, мирному процессу в Арцахе, а также дать оценку применению Азербайджаном наступательной силы против Армении или ущемлению суверенной территории Армении с момента прекращения огня в ноябре 2020 года по сей день.

Палата представителей также приняла поправку конгрессменов Фрэнка Паллона, Криса Паппаса и Гаса Билиракиса, которая призывает ограничить продажу Турции американских военных истребителей F-16 и оборудования для их модернизации.

Ранее, 13 июля, Палата представителей приняла поправку 121 к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность, которая требует отчета о военных преступлениях Азербайджана. Поправка 121 прямо требует от Государственного департамента и Министерства обороны представить отчет с подробным описанием того, использовались ли в турецких беспилотниках, использованных Азербайджаном против Армении и Арцаха в 2020 году, детали американского производства. Кроме того, в отчете должны быть представлены сведения об использовании Азербайджаном белого фосфора, кассетных бомб и другого запрещенного оружия против Арцаха, привлечении к войне Турцией и Азербайджаном иностранных наемников-террористов.