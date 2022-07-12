Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из различного, в том числе крупнокалиберного огнестрельного оружия, в направлении армянских боевых позиций, расположенных в западной части армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило сообщение Минобороны Армении.

«Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, заявив, что вечером 11 июля подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Более того, в тот же период подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного огнестрельного оружия в направлении армянских военных позиций, расположенных в западной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен.