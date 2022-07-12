Приказом министра обороны Армении Сурена Папикяна Арам Торосян назначен пресс-секретарем Министерства обороны Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом мы узнаем с официального сайта Минобороны.

Арам Торосян родился 8 января 1993 года в селе Неркин Базмаберд Арагацотнской области.

1999-2009 гг. учился и закончил с отличием 139 среднюю школу имени Карена Демирчяна в Ереване.

2009-2013 гг. учился в Ереванском государственном университете, факультет философии и психологии, отделение философии.

2011-2013 гг. работал лаборантом в отделе архивов и архивоведения Матенадарана имени Месропа Маштоца.

2013-2015 гг. служил в Северном оборонительном районе Армии обороны. За годы службы в должности председателя сержантского совета оборонного округа и внетерриториального корреспондента официальной газеты «Мартик» Министерства обороны награжден почетными грамотами, благодарственными письмами и ведомственными знаками отличия Министерства обороны РА, командующего Силами обороны, командиров воинских формирований и воинских частей, общественных организаций.

2015-2017 гг. учился в Ереванском государственном университете, магистратуре факультета философии и психологии.

2015-2016 гг. продолжил работу в архивно-архивном отделе Матенадарана имени Месропа Маштоца в должности лаборанта.

2017 переведен на должность редактора сайта Матенадарана и координатора по связям с общественностью Матенадарана.

2018 назначен временно исполняющим обязанности директора Матенадаран-Гандзасарского научно-культурного центра.

2019-2022 гг. был назначен на должность директора Матенадаран-Гандзасарского научно-культурного центра.

Награжден Арцахской медалью «Благодарность», памятной медалью «Карабахское движение-25».

Беспартийный. Женат, имеет одного ребенка.