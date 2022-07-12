В Армении планируется создать агентство внешней разведки. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян в своем выступлении на парламентских слушаниях на тему «Создание Министерства внутренних дел, значение гражданского контроля».

Григорян рассматривал создание МВД и реформы в контексте системы безопасности. «Правительство РА совместно с нашей политической командой Национального собрания проводит масштабные реформы по 3 направлениям. Одна из них – реформа полиции, другая – реформа Министерства обороны и Вооруженных сил. В контексте этих реформ мы планируем создать отдельное агентство внешней разведки. И аппарат Совета безопасности уже начал переговоры с партнерами по формированию этой новой структуры. Реформу полиции следует рассматривать в этом более широком контексте. Она также основана на демократической концепции», — сказал Григорян.

Он подчеркнул, что с 2018 года правительство начало процесс демократизации сектора безопасности, что важно с точки зрения безопасности, стабильности и наращивания потенциала.

С точки зрения общей системы безопасности он считает важным объединить функции Полиции и МЧС в одном министерстве.

«На заседаниях Совета безопасности, например, часто возникают темы, связанные с МЧС, функциями МЧС, которые связаны с обороной. МЧС не было представлено в Совете Безопасности. Но теперь при таких реформах создается и оперативность, ведь министр внутренних дел, как координирующий орган политики и функций в сфере чрезвычайных ситуаций, будет иметь возможность быть вовлеченным в процесс выработки политики и решения вопросов в Совете безопасности», — сказал секретарь Совета безопасности.

Он считает, что выбранный путь — соединение реформы полиции с другими сферами и повышение эффективности — окажет очень положительное влияние на процесс демократизации Армении. «Мы убеждены, что демократизация во всех сферах управления Арменией имеет жизненно важное значение для нашего государства. Мы продолжим двигаться в этом направлении», — заключил Григорян.

С созданием МВД в Армении будут объединены 3 структуры: Полиция, Спасательная служба МЧС и Миграционная служба.