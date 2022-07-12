В следующем году в Армении запланировано повышение пенсий, пособий и минимальной заработной платы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном Собрании заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

«Мы планируем повысить пенсии и пособия в 2023 году. Также на заседании правительства премьер-министр объявил о повышении минимальной заработной платы», — сказал Мкртчян.

По словам министра, сейчас в рабочем порядке обсуждают бюджет на 2023 год.

«Планируется повышение пенсии на 6 тысяч драмов в 2 этапа», — сказал министр, добавив, что в министерстве обсуждаются и другие меры.