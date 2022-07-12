Выявлены и предотвращены случаи розничной продажи незарегистрированных лекарств в Армении через различные аптеки Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом мы узнаем из сообщения Комитета государственных доходов (КГД).

«Поступила информация, что в ряде аптек, действующих в республике, имеются лекарственные средства, применяемые в иммунотерапевтическом лечении, не зарегистрированные в реестре лекарственных средств РА, не проштампованные, не маркированные армянскими буквами, без коробки, рыночная цена которых в республике колеблется в пределах 150 000-800 000 драмов. В целях проверки поступившей информации и выявления нарушителей были приняты и проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе принятия и реализации соответствующих мер в отношении ряда предпринимателей за наличный расчет были приобретены различные лекарственные средства. С целью выяснения природы указанных лекарственных средств, их регистрации в реестре лекарственных средств РА и наличия в них психоактивных веществ были сделаны соответствующие запросы в Министерство здравоохранения и Инспекцию здравоохранения и труда. Из полученных ответов выяснилось, что лекарственные средства, приобретаемые сотрудниками, являются лекарственными средствами и не зарегистрированы в реестре лекарственных средств РА. Соответствующие протоколы, предварительные расчеты ущерба, причиненного государству, с приложенными материалами направлены в следственное управление КГД, для обеспечения дальнейших действий», — говорится в сообщении.

В целях выяснения масштабов реальных поставщиков данных препаратов и обстоятельств появления этих препаратов на дорогах республики проводятся соответствующие работы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий также были зафиксированы нарушения требований статей 408 и 416 НК Армении, то есть случаи невыдачи контрольно-кассовых чеков, отсутствия контрольно-кассового аппарата, а также случаи деятельности, подлежащей лицензированию, без соответствующей лицензии.

Контроль и надзор за законностью реализации лекарственных средств в республике, коммерческих сделок, осуществляемых субъектами Республики Армения, осуществляют соответствующие подразделения КГД. Комитет призывает налогоплательщиков воздержаться от подобных действий, чтобы избежать дальнейшей административной и уголовной ответственности.