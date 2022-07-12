Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян уверяет, что охват POS-терминалов будет максимально увеличен, чтобы пенсионеры могли воспользоваться вступившей в силу с 1 июля опцией постоплаты при безналичной оплате.

Как сообщает «Арменпресс», об этом министр заверил на брифинге с журналистами в Национальном Собрании, сославшись на замечание о том, что постановление вступило в силу с 1 июля, но в некоторых селах нет соответствующей инфраструктуры для безналичных расчетов.

«Естественно, когда принимается какое-либо решение и реализуется любой новый проект, невозможно сразу обеспечить 100-процентное покрытие, оно должно быть постепенным. Эту инициативу также следует рассматривать в контексте политики правительства РА по развитию безналичного обращения», — сказал Мкртчян.

С 1 июля 2022 года тем гражданам, которые получают пенсию или пособия в безналичном порядке, которые совершают операции с платежными картами и платежными устройствами в торговых точках и поставщиках услуг, действующих на территории РА, в следующем месяце будет возвращено 10-процентное возмещение, сумма возврата не может превышать 5 тыс. драмов. К этой инициативе правительства присоединились несколько банков.

«Мы провели небольшой мониторинг. «Если раньше пенсионеры, получавшие пенсию по карте, снимали ее через несколько часов, то сейчас осуществляются безналичные операции в среднем на 5000 драмов в день», — сказал министр.

На сегодняшний день более 390 тысяч граждан получают пенсии по банковским картам. «Проблема в том, что не все банки присоединились к этой государственной программе. Граждане имеют возможность присоединиться к банку, который подключен к программе», — сказал министр.

Ссылаясь на небольшое количество банкоматов и POS-терминалов, он сказал: «Увеличение охвата POS-терминалов также следует рассматривать в контексте приоритетной политики правительства. И у КГД, и у ЦБ есть четкий план по увеличению доступности POS-терминалов в различных сообществах. Со временем охват будет максимально увеличиваться. На данный момент не все пенсионеры получают карты, и не все общины имеют их, но параллельно политика проводится таким образом, чтобы увеличить охват», — сказал он.