Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нору Арисян.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр поздравил посла Арисян с началом дипломатической миссии и пожелал ей плодотворной деятельности на благо развития отношений между двумя странами.

«Армения ценит сотрудничество и исторические связи с Сирией. Мы следим за развитием событий и желаем, чтобы наша дружественная Сирия преодолела кризис днем раньше», — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр рассказал о направленой 2019 г. в Сирию гуманитарной миссии, которая проводила мероприятия по гуманитарному разминированию, противоминной осведомленности населения, оказанию медицинских услуг.

Посол Нора Арисян поблагодарила за добрые слова и подчеркнула, что для нее, как сирийской армянки, большая честь служить на дипломатической службе в Армении. От имени сирийских властей она выразила признательность властям РА за оказанную стране гуманитарную помощь и отметила, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления отношений.

Собеседники подчеркнули роль сирийско-армянской общины в укреплении армяно-сирийских связей. Состоялся обмен мнениями о повестке и перспективах сотрудничества.