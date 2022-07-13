В селе Кохб Тавушской области запланирован настоящий фейерверк образовательных, культурных и развлекательных мероприятий, посвященных празднику Вардавар.

Как сообщила нашей газете PR-менеджер проекта «Кохб х Вардавар» Роза Григорян, 16 и 17 июля в Кохбе состоится масштабное празднество, организованное Фондом «Кохб». В течение двух праздничных дней здесь выступят такие популярные исполнители и группы, как Арам MP3, Nemra, Ethno Colors и Hayat Projects, а в рамках Color Festival (Фестиваль красок) — известные диджеи DJ Drred и DJ Mill.

«В эти дни область превратится в образовательно-культурный центр, привлекающий не только ее жителей, но и многочисленных гостей со всей Армении и из-за рубежа. У участников мероприятия будет возможность насладиться праздником Вардавар, поучаствовать в традиционном обливании водой, а также праздничном шествии, Фестивале красок, исполнении национальных песен и танцев, традиционных играх. Также здесь можно будет услышать заветы, адресованные нам из прошлого и послание из будущего», — сообщила Роза Григорян.