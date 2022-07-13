В плане реализации проекта по строительству Капского водохранилища уже наметились некоторые шаги, отметил на днях министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян. На сегодня, по его словам, проект находится на стадии исследования документов. И если все пойдет нормально (а, по сути, все идет нормально, уточнил министр), то возникнет необходимость выплаты подрядчику соответствующей предоплаты, в связи с чем правительством было решено выделить дополнительные средства в размере 3,5 млрд драмов путем их перераспределения в госбюджете.

Наряду с этим в зоне внимания находятся подступы к водохранилищу. Так, капитально ремонтируется сейчас 10-ти километровый отрезок автодороги республиканского значения по направлению Гюмри-Ваграмаберд. Эта трасса как раз и ведет к Капскому водохранилищу. А поскольку вскоре там начнутся масштабные и длительные строительные работы по проекту водохранилища, во время которых по дороге постоянно будет ездить тяжелая техника, глава правительства Никол Пашинян поинтересовался у министра территориального управления и инфраструктур, были ли учтены эти факторы при проектировании дороги.

Иначе, пояснил премьер, можем оказаться в ситуации, которая ранее сложилась при ремонте дороги Агвани-Татев в Сюникской области. Дело в том, что в конце ноября прошлого года министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян заявил, что эта стратегически важная дорога Агвани-Татев в обход Верин Хотанана практически готова и по своей проходимости не уступает той же автомагистрали М2. Однако водители, особенно грузового автотранспорта, сталкивались здесь с большими трудностями, указывая на то, что дорога Агвани-Татев, которая считается альтернативой межгосударственной трассе Горис-Капан, слишком узка для проезда грузовиков.

Выяснилось, что в прошлом году дорога Татев-Агвани была построена в чрезвычайном режиме. И при ее проектировании не был учтен тот факт, что весь объем грузоперевозок придется на этот участок.Дорога предназначалась больше для сообщения межобщинного и туристического значения, потому и возникли проблемы. В итоге, в этом году вновь начались строительные работы для того, чтобы эту дорогу привести в надлежащий вид. В случае же со строящейся сейчас дорогой Гюмри-Ваграмаберд, заверил министр, в проектных работах изначально было учтено, что вскоре по этой трассе начнут ездить большие грузовые машины, направляющиеся на стройплощадку Капского водохранилища.

Новому старту помешали пандемия и война

На самом деле, попытки реализовать этот масштабный проект предпринимаются уже много лет. Ведь строительство водохранилища началось еще в 1980-х годах на реке Ахурян вблизи села Капс в Шираке. Строящееся водохранилище должно было вмещать 90 млн кубометров воды и охватывать территорию нескольких общин.Предполагалось, что по завершении реализации проекта орошаемыми станут пахотные земли в Артикском и Анийском районах, улучшится также система орошения вокруг Ахуряна. Однако после развала СССР строительство этого водохранилища, как и Егвардского, было прекращено.

Но в случае Капса работы все же возобновились несколько лет назад.Правда, в проекте произошли некоторые изменения. В соответствии с новым проектом Капское водохранилище было рассчитано уже на 25 млн кубометров воды (1-й этап), а в дальнейшем объем предусматривалось увеличить до 60 млн кубометров (2-й этап). С момента старта проекта в 2014 году было инвестировано около 37,5 млн долларов с целью восстановления оросительной системы и обеспечения перехода с механического на самотечную систему орошения. В рамках же второго этапа программы планировалась реконструкция оросительного водного туннеля Кумайри и создание трубопроводной системы.

На сегодня стоимость окончательной реализации проекта по строительству Капского водохранилища оценивается в 60 млн евро. Его планируется реализовать в сотрудничестве с немецким банком KfW. С задействованием этого водохранилища объемом в 25 млн кубометров воды, но с возможностью дальнейшего увеличения до 60 млн кубометров, площадь орошаемых земель увеличится на 5-7 тыс. га, плюс улучшится водоснабжение ныне орошаемых территорий в Талинском регионе.

В целом же проект Капского водохранилища предусматривает строительство вспомогательных сооружений плотины Капского водохранилища, оснащение пунктов гидрологических наблюдений реки Ахурян (от водохранилища Арпи до Ахурянского водохранилища), строительство дополнительных станций, создание централизованной базы данных (система SCADA). Наряду с этим появится возможность заменить механическое орошение порядка 2280 гектаров земли на самотечное, что позволит сэкономить 1,3 млн кВтч электроэнергии в год.

В самой Армении реализации этого проекта придается большое значение, поскольку Капское водохранилище сможет сыграть колоссальную роль не только в плане обеспечения потребителей водой, но и в контексте эффективного управления водными ресурсами в стране. К началу строительных работ этого водохранилища планировалось приступить уже в течение 2021 года. Но из-за пандемии, а затем и военной обстановки в стране эти сроки сдвинулись.

В итоге, лишь в конце ноября прошлого года была завершена подготовка тендерного проекта на строительство Капского водохранилища. Приглашения к участию в тендере были отправлены в такие компании, как «ShanxiConstructionInvestmentGroup» (Китай) и «SHANXI HydrologicConstructionBureau» (Китай), а также две другие организации из Поднебесной — «DongfangElectricInternationalCorporation» и «ChinaRoadandBridgeCorporation».

Сформировать новую градостроительную культуру

Однако в ходе исследований, проведенных Министерством территориального управления и инфраструктур, выяснилось, что даже при строительстве водохранилища объемом в 25 млн куб. м. возникнет необходимость переселения жителей ближайшего села Джрадзор, где проживает порядка 350 человек. Эта небольшая деревня, расположенная по соседству с селом Капс, является частью укрупненной общины Амасия в Ширакской области.

В середине 2020 года правительством было принято решение о строительстве нового села, где будет построено около 80 домов по современным стандартам, что обеспечит людям хорошие условия жизни. Причем, жителей Джрадзора должны переселить уже на первом этапе строительства водохранилища.

Изначально местным жителям была предложена возможность либо получить компенсацию и купить себе дома в другом месте, либо переселиться в новое село, которое планируется построить взамен Джрадзора. В первом случае расходы госбюджета составят 3,2 млрд драмов, а во втором — 4,9 млрд драмов. Весь этот процесс будет полностью организован за счет госбюджета.

«Впервые в истории независимой Армении будет построено новое село, — отметил глава правительства Н.Пашинян, говоря о строительстве Капского водохранилища и о необходимости эффективного управления водными ресурсами. — Поэтому крайне важно, чтобы этот проект был успешным, и мы смогли внедрить там модель села XXI века, сформировав новую градостроительную культуру, которая будет соответствовать нашим сегодняшним ожиданиям и запросам», — резюмировал премьер.