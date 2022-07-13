Виноделие-одно из самых перспективных направлений в Армении: здесь нет недостатка в новых и интересных идеях, программах, привлекающих туристов.

Об очередной программе развития сферы в рамках подкаста Арменпресс мы беседовали с руководителем программы The Sea Of Wine Ани Манасерян.

Руководитель проекта подчеркнула, что основная цель состоит в том, чтобы в первую очередь развивать винный туризм в Армении, а комплексно позиционировать страны-партнеры Черноморского региона как важное винное направление и помогать заинтересованным сторонам винного туризма развивать общие подходы.

«Отмечу, что для достижения этой цели в ходе проекта были разработаны винные маршруты, и это больше, чем маршруты с линейной картографией, мы разработали тематические маршруты: «Вино и искусство», «Вино и приключения», «Вино и гастрономия», и др.

Мы подготовили сайт, где представлены все винные заводы Армении, их история и перечень винных туристических услуг, в целях улучшения туристических услуг организованы курсы для заинтересованных сторон винодельческой отрасли», — сказала Ани Манасерян.

Онаотметила, что в ближайшее время будет организован еще один вечер —«Поговорим о вине». В течение вечера состоится общение в свободном формате, будут обсуждены вопросы, связанные с возможностями повышения качества услуг винного туризма.

Ани Манасерян сообщила, что программа реализуется фондом «Международный центр исследований и образования в области агробизнеса» при софинансировании Европейского Союза. В программу вовлечены четыре страны Черноморского бассейна: Армения, Греция, Грузия и Украина.

«Мы рады отметить, что в лице Международного центра исследований и образования в области агробизнесаАрмения является страной-координатором проекта. Мы начали его в августе 2020 года и закончим до конца этого года», — заключила она.

Более подробно можно ознакомиться, прослушав подкаст.

Беседу вела Гаяне Габоян