Совет Национального Собрания Армении 14 июля проведет внеочередное заседание, в повестке дня которого —проект обращения в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий оппозиционных депутатов.

Как передает Арменпресс, внеочередное заседание совета запланировано на 18:30 часов.

Согласно проекту решения Совета Национального Собрания Республики Армения, в списке депутатов отсутствуют имена Тагуи Товмасян и Ишхана Закаряна, прошедших в парламент по квоте фракции «Честь имею».

Ранее Ишхан Закарян заявил о выходе из фракции «Честь имею».

В списке нет также имени Мартуна Григоряна, который получил депутатский мандат после отставки Артура Ванецяна 30 июня. Григорян — в составе фракции » Честь имею».