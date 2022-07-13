Служба национальной безопасности представила на Едином сайте для публикации правовых актов законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве», которым предлагается установить в качестве обязательного требования к лицу армянской национальности, не имеющему гражданства Республики Армения, для приобретения гражданства Армении законное проживание на территории страны в течение не менее 60 дней за последние два года.

Как сообщает Арменпресс, в проекте говорится, что согласно Конституции армяне по национальности имеют право на получение гражданства Республики Армения с момента их поселения в Армении, однако в законе «О гражданстве» не указано, когда лицо считается поселившимся в Армении.

«В частности, любое работоспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста, не имеющее гражданства Республики Армения, проживающее в иностранном государстве или проживающее (находящееся) в Армении на законных основаниях, имеет право ходатайствовать о получении гражданства Армении, если оно в установленном законом порядке в последние три года постоянно проживало в Армении.

Устанавливается, что лицо армянской национальности без гражданства Республики Армения, опекуном которого является гражданин Республики Армения, может получить гражданство без соблюдения вышеуказанных требований. В процессе получения гражданства Армении законом для армян по национальности установлены большие возможности, чем это предусмотрено Конституцией», — говорится в законопроекте.

По данным СНБ, целью действующего закона является стимуляция репатриации, однако в результате исследований, проведенных Службой в последние годы, стало понятно, что большое количество армян, обращающихся за получением гражданства Республики Армения, особенно граждане стран Ближнего Востока — Сирии, Ливана, Иордании, никогда не бывали в Армении или приезжали редко, раз в 4-5 лет։ «А в некоторых случаях они приезжали только с целью получения гражданства Республики Армения и, как правило, не осуществляли проармянскую деятельность. Кроме того, были случаи, когда после получения гражданства Республики Армения паспорта граждан использовались только для того, чтобы иметь возможность выезжать в другие страны».

Если проект будет принят, установленное законом регулирование будет соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 3 ст 47 Конституции, процесс получения гражданства Армении армянами по национальности будет осуществляться более эффективно, будет поощряться репатриация лиц, получающих гражданство Армении, и уменьшится количество заявлений на получение гражданства Республики Армения от иностранцев, которые представляются армянами по национальности, но которые на самом деле не имеют никакого отношения к армянству.