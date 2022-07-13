Посол Соединенного Королевства (Великобритания) в Армении Джон Галлахер 2022 6-8 июля он посетил регионы Вайоц Дзор и Сюник, чтобы изучить результаты ряда проектов, финансируемых Великобританией, встретиться с местными властями, обсудить поддержку Великобританией приграничных регионов Армении, а также проблемы и вызовы, в решении которых Великобритания может помочь.

Как стало известно Арменпресс из сообщения посольства, Джон Галлахер посетил города Горис, Капан, Мегри, Вайк и Ехегнадзор и близлежащие сельские общины, встретился с губернатором Сюникской области Робертом Гукасяном, губернатором Вайоцдзорской области Араратом Григоряном и мэром Гориса Арушем Арушаняном. а также с бенефициарами проектов, финансируемых британским правительством.

В ходе встреч посол обсудил регулярное содействие Соединенного Королевства экономической устойчивости и восстановлению приграничных районов Армении.

В Вайке посол Галлахер встретился с сотрудниками Вайоцдзорского регионального государственного колледжа, которые приняли участие в учебных курсах, направленных на повышение качества профессионального онлайн-образования, предоставляемого колледжем. Эта инициатива была поддержана Британским фондом конфликтов, стабильности и безопасности (CSSF). Посол также присутствовал на выставке работ участников курсов развития творческих и деловых навыков для местной молодежи.

Посол Галлахер также встретился с участниками оплачиваемой стажировки. Целью этой инициативы было обучение безработных, в том числе молодых женщин, перемещенных лиц, ветеранов и инвалидов. Проект способствовал увеличению возможностей трудоустройства уязвимых групп в регионе.

На второй день своего южного турне посол Галлахер посетила Ресурсный центр развития женщин в Горисе, чтобы встретиться с родителями и подростками, которые развили навыки оказания психосоциальной поддержки своим сверстникам. Он также посетил благоустроенную амбулаторию в Караундже.

В последний день визита посол посетил Мегринский пограничный пункт, где встретился с представителями таможенных органов и обсудил результаты проекта развития таможенного администрирования, финансируемого Фондом добросовестного управления Великобритании. Программа поддерживала наращивание потенциала и модернизацию систем для повышения эффективности процесса таможенного оформления товаров, пересекающих границу.

Во время своего трехдневного визита посол Галлахер также имел возможность ознакомиться с мероприятиями по снижению риска стихийных бедствий посредством демонстрации учений по эвакуации в детском саду Вайка и средней школе Хота, а также встретиться с представителями НПО «Мегринский женский ресурсный центр».

На своей странице в Twitter посол выразил удовлетворение региональным визитом и важными программами, финансируемыми Соединенным Королевством, которые, по его словам, принесут пользу армянскому народу.

«Я непременно вернусь сюда», — отметил он.