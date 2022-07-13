Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовала глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по укреплению взаимопонимания и стабильности в регионе.

На встрече были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы, ситуация вокруг Нагорного Карабаха и направленные на обеспечение мира и стабильности шаги. В частности, состоялся обмен мнениями относительно результатов трехсторонних встреч, состоявшихся в Сочи при посредничестве президента Российской Федерации и в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета, а также реализации достигнутых договоренностей.

Была подчеркнута важность непрерывного внимания международного сообщества к защите армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, в частности, обеспечения доступа миссии ЮНЕСКО и международных гуманитарных организаций в зону карабахского конфликта с учетом уже предпринятых шагов по уничтожению ряда армянских памятников.

Был также затронут процесс нормализации армяно-турецких отношений.