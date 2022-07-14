Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подачу заявок на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщают «Известия» со ссылкой на президента международного форума БРИКС Пурниму Ананд.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — заявила Ананд.

По ее словам, вступление этих стран в объединение не должно занять много времени. Она также сообщила, что обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых государств из пятерки, в которую входят Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, можно ожидать уже на следующем саммите.

«Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро», — считает Ананд.