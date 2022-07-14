Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Национального дня. Как сообщает «Арменпресс», в письме, в частности, говорится:«Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль ,От имени армянского народа и от себя лично сердечно поздравляю вас с Национальным праздником Франции, посылая дружественной и братской Франции и французскому народу наилучшие пожелания мира, развития и процветания.

Этот день национального единства, 14 июля, лучше всего символизирует трудный и полный испытаний путь Франции и французов к победе справедливости и общечеловеческих ценностей, к достойному и светлому будущему. Мы высоко ценим привилегированную дружбу с Францией, основанную на богатых армяно-французских контактах с тысячелетней историей, а также на прочном фундаменте цивилизации и ценностей. Мы рады констатировать, что параллельно армяно-французскому политическому диалогу на высоком уровне предпринимаются активные шаги по укреплению и развитию экономических связей между Арменией и Францией.

В этом контексте особо подчеркиваем последовательную реализацию положений подписанной в декабре прошлого года дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы, а также обеспечение продолжительности успехов организованного по Вашей инициативе в марте этого года форума «Цели: Армения-Франция».Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и ее участие в процессе мирного урегулирования и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы.

В этой связи подтверждаю решительную приверженность Армении достижению мирного и прочного урегулирования вопроса. Уважаемый президент,Пользуясь случаем, поздравляю вас с почетным и успешным завершением французского председательства в Европейском Союзе. Уверен, что и в будущем Франция продолжит играть важную роль в преодолении всех вызовов, возникших в этот сложный период, полный геополитических потрясений, во имя международной солидарности и всеобщего благополучия. Еще раз поздравляя Францию с этим заветным праздником, подтверждаю свое желание и желание армянского народа в ближайшее время принять Вас в Армении с государственным визитом.Искренне,Никол Пашинян».