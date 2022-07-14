Палата представителей США приняла поправку 121 к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность на 2023 финансовый год, которая требует отчета о военных преступлениях Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает представительство Ай Дат в США.

Дополнение было подготовлено конгрессменами Тони Карденасом и Брэдом Шерманом.

Поправка 121 прямо требует от Государственного департамента и Министерства обороны представить отчет с подробным описанием того, использовалось ли в турецких беспилотниках, использованных Азербайджаном против Армении и Арцаха в 2020 году, оборудование американского производства. Кроме того, в отчете должны быть представлены сведения об использовании Азербайджаном белого фосфора, кассетных бомб и другого запрещенного оружия против Арцаха, привлечении к войне Турцией и Азербайджаном иностранных наемников-террористов.

Другие проармянские поправки, внесенные в Закон об ассигнованиях на национальную безопасность, будут обсуждаться 14 июля.