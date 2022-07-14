На заседании правительства Армении премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил озабоченность в связи с тем, что обещанный в 2018 году детский сад в городе Мегри до сих пор не сдан в эксплуатацию. Хотя финансирование было.

«Хочу обратиться к детскому саду города Мегри. Еще в 2018 году я давал обещание относительно детского сада в городе Мегри. Средства на строительство выделил фонд «Мой шаг». Для меня неприятный сюрприз, что детский сад не работает. Почему работа не выполнена при наличии финансирования? Мне прислали фото, стыдно. Я дал поручение вице-премьеру Матевосяну. Я считаю этот вопрос личной ответственностью для себя, независимо от того, кто является подрядчиком», — сказал премьер-министр Армении, сообщает «Арменпресс».

Никол Пашинян подчеркнул, что дети не должны страдать в процессе выяснения вопроса о незавершенных работах. Он дал четкий приказ: садик нужно сдать в эксплуатацию.