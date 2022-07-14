В историко-культурном заповеднике-музее «Звартноц» состоялось культурно-массовое мероприятие «Бронзовое эхо прерванной молитвы».

Как сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, «сокровище», обнаруженное много лет назад на территории монастырского комплекса Гндеванк, впервые представлено целиком в уникальном формате в рамках выставка-концерта.

На мероприятии выступили государственный камерный оркестр Армении, государственный камерный хор «Овер», пианист Айк Меликян. Дирижер Лука Багдасарян.

Организовали мероприятие ГНКО «Историко-культурный заповедник-музеи и Служба охраны исторической среды» и Национальный центр камерной музыки.