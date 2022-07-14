Как сообщила директор Варденисской средней школы Майя Восканян, из выпускников 5 поступили в Ереванский Медицинский университет имени Гераци, 4 — в университет иностранных языков им. В.Брюсова, 4 — в Ереванский государственный университет, 4 — в государственный инженерный университет Армении, 2 — в государственный педагогический университет Армении, один — в государственный экономический университет Армении.

«Кроме этого важного достижения, в 2021-2022 учебном году семь учеников школы приняли участие в республиканском этапе предметных олимпиад, из которых по предмету «Химия» Ованес Казарян был удостоен именной стипендии 3-й степени, Элен Тадевосян получила Почетную грамоту по предмету «Биология».

Средняя школа имени Х.Амбарцумяна Вардениса функционирует с 2010 года, и за последние 12 лет в Ереванский государственный Медицинский университет им. Гераци зачислены, учатся или уже окончили 40 выпускников. Таковы наши достижения, которыми мы можем гордиться», — сказала Майя Восканян.