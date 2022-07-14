При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, а также Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и местной армянской общины Армения приняла участие в четвертом международном фестивале «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо», прошедшего под эгидой ЮНЕСКО в Якутске.

Как сообщили в Министерстве образования и культуры РА, фестиваль был посвящен культурному наследию России и разных народов мира. Участвовали около 100 представителей Армении, Индии, Монголии, Киргизии, Азербайджана, Турции, а также различных регионов России: Калмыкии, Алтая, Тивы, Бурятии, Якутии.

Армения была представлена на фестивале популяризацией танца «Кочари» и эпоса «Сасунци Давид», занесенных в списки нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Честь представить танец Кочари на фестивале была предоставлена этнографическому ансамблю песни и танца «Ардвин», который исполнил обобщённое исполнение 5 вариантов «Кочари», а эпос «Сасунци Давид» представил Корюн Давтян, учредитель-руководитель образовательно-культурного центра «Кайт».

Заключительный концерт, состоявшийся в Якутском государственном театре оперы и балета, завершился армянским танцем «Кочари» в исполнении этнографического ансамбля песни и пляски «Ардвин».

Армения ратифицировала конвенцию «Об охране нематериального культурного наследия» ЮНЕСКО от 2003 г. в 2006 году. и до сих пор в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО зарегистрированы следующие элементы: «Дудук и его музыка» (2008 г.), «Армянское искусство хачкара. Советы хачкара и изготовления хачкара» (2010), «Перформативные проявления эпоса «Сасна црер или Давид Сасунский» (2012), «Лаваш: традиционное приготовление хлеба, значение и культурные проявления в Армении» (2014), «Кочари. традиционный групповой танец» (2017 г.), «Армянская каллиграфия и ее культурные проявления» (2019 г.), «Паломничество в монастырь святого апостола Фаддея» (2020 г.).