Правительство Армении окажет поддержку армянам, переселившимся в связи с кризисом в различные населенные пункты Иракского Курдистана, езидским беженцам, проживающим в лагерях, внутренне перемещенным курдам и ассирийцам. Как сообщает «Арменпресс», проект был включен в повестку дня неотложных вопросов заседания правительства.

В обосновании отмечается, что среди армян, переселившихся из центральных и южных районов Ирака, а также из Сирии в различные населенные пункты Иракского Курдистана в связи с кризисными ситуациями, есть армяне, находящиеся в тяжелых бытовых условиях и нуждающиеся гуманитарная помощь. По данным, предоставленным армянскими общинными структурами Иракского Курдистана, число таких армянских семей составляет около 250 человек.

Местные власти, армянское руководство Ирака, а также международные гуманитарные организации регулярно оказывают им гуманитарную помощь, которой, однако, недостаточно для обеспечения их нормальной жизни. Постоянная потребность в еде, лекарствах, теплой одежде и других предметах первой необходимости.

Помимо армян, в тяжелых жилищных условиях оказались беженцы-езиды, проживающие в лагерях Иракского Курдистана, внутренне перемещенные курды и ассирийцы.

Согласно проекту, Генеральному консульству Республики Армения в Эрбиле рекомендуется выделить 80 тысяч долларов США. В целях обеспечения подотчетности и прозрачности Генеральное консульство сформирует комитет для уточнения списков получателей помощи, закупки необходимых товаров, а затем проведет работу по распределению помощи.

В комиссию войдут представители руководства армянской общины. Около 250 армянских семей, то есть около 1000 человек, будут обеспечены предметами первой необходимости: продуктами питания, предметами личной гигиены, лекарствами и т.д., стоимостью около 100 долларов США на человека. Что касается остатка общей суммы, которая составит около 30 000 долларов США, она будет направлена на покупку обогревателей и одеял для езидов и других беженцев из числа меньшинств, проживающих в различных лагерях, в сотрудничестве с местными властями и общественными организациями.