Реальность такова, что в Армении многие владельцы транспортных средств самовольно переоборудовали двигатели, меняя бензин на более дешевый газ, и техническое состояние баллонов годами не проходило обследование, создавая большую опасность как для пользователя машины, так и для других граждан.

Дабы предотвратить возможные трагические случаи на дорогах, да и навести строгий порядок с использованием автомобильных газобаллонов, правительством вводятся дополнительные меры.

С первого августа установленные на транспортных средствах газобаллоны, не имеющие лицензии соответствующих организаций, заправляться не будут. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник управления политики, лицензирования и разрешений Министерства территориального управления и инфраструктур Хачик Согомонян.

Газозаправочные станции, нарушившие закон, будут оштрафованы в размере 200 тыс. драмов.

Примечательно, что для владельца транспортного средства штрафные санкции не предусмотрены. Хотя по большому счету виновник №1 неисправного газобаллона – именно владелец транспортного средства. Впрочем, с другой стороны, недобросовестный автовладелец при желании может где-то заправить машину. А вот новшество – административное штрафование газозаправочной станции, — вполне может принести желаемый эффект.

Нелицензированные газобаллоны можно представить на проверку и получение лицензии на специальные станции, перечень которых размещен на официальном сайте Министерства. Свидетельство выдается в бумажном варианте.

По словам господина Согомоняна, подготовлена и соответствующая цифровая система, посредством которой работник газозаправочной станции также будет иметь возможность проверить сертифицированность баллона, однако Министерство рекомендует в любом случае иметь под рукой бумажный вариант сертификации.

Теперь, фактически, многие владельцы автомобилей встали перед фактом. По традиции, многие водители оставили сертификацию газобаллонов на последний день, и ныне на соответствующих сертифицирующих станциях выстраиваются громадные очереди.

А коли выстраиваются очереди, указанные станции, пользуясь случаем, взвинчивают цены на услугу. Все по законам бизнеса. При этом правительство не имеет рычагов воздействия на ценообразование на рынке – рынок сам регулирует его. Так что тарифы на эту услугу могут расти день ото дня. Водителям следует поторопиться,

Остаются очереди, также растущие с каждым днем. Всем ведь хочется и после 1 августа прокатиться с ветерком, и не платить за это лишние деньги, перейдя с газа на бензин.

Что может предпринять в этой ситуации Министерство? Увеличить число организаций, выдающих сертификаты на автомобильные газобаллоны. Вот и господин Согомонян заверил, что число таких организаций будет увеличено.

«Компаниям, желающим заняться этим видом деятельности, мы стараемся содействовать. Процесс организуется очень оперативно, дабы обеспечить географию расположения станций по всей республике», — сказал он.

Ныне в Армении функционируют 23 лицензирующих организации, которые, конечно, не покрывают всю территорию страны. В некоторых областях лицензирующих организаций нет вообще.

И это при том, что Армения переполнена легковыми машинами, в некоторых семьях – по две-три машины личного пользования, не говоря уже о малом и среднем бизнесе, обладающем целыми автопарками. О крупном бизнесе просто молчим. И всем, естественно, хочется эксплуатировать свой транспорт на более дешевом топливе — газе.

До 1 августа, естественно, не все владельцы автотранспортных средств успеют лицензировать свои газобаллоны. Будет ли продлен срок лицензирования? Нет, этого ждать не приходится

Вопрос, по заверению господина Согомоняна, неоднократно обсуждался в Министерстве, а заключение однозначно — продление сроков не выход. Ибо найдутся опять таки люди, которые решение важного для себя вопроса оставят на последний день.

Примечательно, что статистики относительно количества в республике автотранспортных средств, работающих на газе, как ни странно, просто не существует.

По всей вероятности, начинающийся процесс даст ответ и на этот вопрос.