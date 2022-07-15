С целью представления народных ремесел, повышения их узнаваемости, содействия творческому продвижению лиц, носящих это наследие и передающих его, 16 июля в Гюмри пройдет фестиваль ремесел «Гюмри: город мастеров».

17 июля фестиваль продолжится в Ереване, в Музее народного творчества имени Ованеса Шарамбеяна. В рамках подкаста «Арменпресс», главный специалист отдела культурного наследия и народных промыслов Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Наира Киличян рассказала о важных событиях фестиваля, участниках, и события, ожидаемые в рамках инициативы.

«Во время фестиваля в павильонах, расположенных на площади Вардананц в Гюмри, будут представлены различные проявления и направления народных ремесел и искусств: вышивка, ковроткачество, гончарное дело, изготовление кукол. Планируется приготовление блюд, народные песни и танцы», — говорит Киличян.

В фестивале примут участие мастера народного творчества из ряда армянских общин и стран СНГ, которые представят свои художественные работы и проведут мастер-классы.«Через мастер-классы общество будет просвещаться, будет понимать, какие знания и навыки нужны для творчества.

Фестиваль также может способствовать экономической стабильности в сообществах, поскольку приобретение ремесленных знаний и навыков не является самоцелью. Осваивая навыки, человек, сообщество может приносить доход. Это очень важный фактор для развития страны», — подчеркивает он.

Наряду с мероприятиями, организованными на центральной площади, к фестивалю присоединятся различные культурно-ремесленные организации и частные лица Гюмри, распространяя повсюду дух города-мастера. Фестиваль будет непрерывным, организуясь каждый год в разных общинах Армении, способствуя не только сохранению и передаче нематериального культурного наследия общин, но и способствуя развитию культурного туризма в Армении.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, при сотрудничестве мэрии Гюмри и Музея народного творчества им. Ованеса Шарамбеяна.