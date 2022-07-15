14 июля посол Армении в США Лилит Макунц встретилась с членом Сената США Крисом Ван Холленом и членом Палаты представителей Барбарой Ли.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в США сообщает, что на встрече с сенатором Ван Холленом посол Макунц представила позицию Армении по региональным событиям.

Посол Макунц коснулась гуманитарных проблем, возникших после 44-дневной войны, и подчеркнула важность репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников в Азербайджане.

С конгрессменом Ли были обсуждены вопросы, касающиеся совместных усилий, направленных на дальнейшее расширение армяно-американских отношений.

На встречах посол Макунц вручила американским законодателям государственную награду «Мхитар Гош» в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США и за значительный вклад в развитие армяно-американских отношений.