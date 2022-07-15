В главном выпуске новостей общественной телекомпании Республики Кипр был затронут первый официальный визит посла РА на Кипре Тиграна Мкртчяна в Республику Кипр, а также встреча с председателем директората и совета директоров телекомпании Михалисом Михайлом.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения, опубликованного на странице посольства Армении в Греции в Facebook, в видео отмечается, что в ходе встречи с председателем правления и совета директоров телекомпании Михалисом Михайли посол Мкртчян заявил, что в следующем году Армения планирует открыть дипломатический офис на Кипре, который будет представлен армянским дипломатом, выразив надежду, что Кипр также откроет дипломатический офис в Армении в ближайшем будущем.

Он подчеркнул, что между двумя странами существуют давние тесные отношения, выразив надежду, что в ближайшее время можно будет открыть дипломатические представительства на принципе взаимности в столицах обеих стран, Ереване и Никосии.

Посол коснулся также сотрудничества Кипр-Армения-Греция в трехстороннем формате, отметив, что в рамках этого сотрудничества был проведен ряд встреч в различных сферах, таких как, например, в военной, политической, диаспорской сферах, выражая надежду на дальнейшее расширение масштабов этого сотрудничества.

Посол Мкртчян выразил глубокую признательность Республике Кипр за поддержку Армении.

В свою очередь, Председатель Совета директоров телекомпании РИК Михалис Михайл отметил, что будут приложены усилия для дальнейшего расширения и углубления сотрудничества с Арменией, в том числе сотрудничества в сфере новостей и информации, и добавил, что РИК также осуществляет вещание ежедневных радиопрограмм специально для армян-киприотов.

На встрече также присутствовал государственный представитель армяно-кипрской общины в Палате представителей Кипра Вардгес Махтесян.