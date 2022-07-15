Доступ к банковской и страховой тайне налогоплательщиков может на практике оказать существенную пользу и иметь ключевое значение для достижения целей налогового контроля. Подобного мнения придерживаются в Комитете по госдоходам, исходя из чего ведомством был разработан законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс, а также в законы «О банковской тайне», «О страховании и страховой деятельности». Новый документ на днях был размещен на едином портале публикации проектов правовых актов e-draft.am, на котором он будет доступен для общественных обсуждений до 21 июля этого года. О том, какие нововведения ожидаются в случае принятия законопроекта, в материале «РА».

Во имя повышения эффективности налогового контроля

О необходимости предоставления налоговому органу определенного доступа к банковской тайне еще в начале июня этого года заявил в НС председатель КГД Рустам Бадасян, уточнив, что банковские счета компаний сегодня можно увидеть только при комплексной проверке, да и то, по линии корпоративных счетов. Однако проводить у всех подобные проверки ежегодно практически невозможно, что создает риски уклонения от уплаты налогов.

В этом смысле разработка законопроекта, как отмечается в обосновании документа, нацелена на то, чтобы на законодательном уровне закрепить за налоговым органом право получения информации, считающейся банковской тайной, и ее использования со стороны КГД в рамках своих полномочий в соответствии с целями налогового контроля. Дело в том, поясняют авторы инициативы, что для осуществления налогового контроля Комитет по госдоходам в соответствии с действующим законодательством использует информацию, предусмотренную Налоговым кодексом. Речь, в частности, об информации, предоставленной третьими лицами.

Среди обязательных к предоставлению третьими лицами информации являются, к примеру, сведения, получаемые от Центробанка РА, а также местных комбанков, относительно открытых клиентами банковских счетах. Эти сведения налоговому органу предоставляются на основании порядка, установленного совместно Центробанком и КГД. При этом в соответствии с тем же Налоговым кодексом всю информацию, которая содержит банковскую, коммерческую или налоговую тайну, КГД хранит в соответствии с установленным законом порядком.

В то же время действующим законом «О банковской тайне» указано, что банки могут предоставить налоговому органу информацию о своих клиентах, содержащую банковскую тайну, лишь на основании решения суда. При этом тот же закон обязывает банки отказать в предоставлении информации, содержащей банковскую тайну, если требование не соответствует положениям закона.

«Получается, что банк предоставляет налоговому органу сведения о своих клиентах, содержащую банковскую тайну, исключительно на основании решения суда, принятого в порядке, установленном гражданским процессуальным кодексом или уголовно-процессуальным кодексом РА», — указывают авторы законопроекта.

Далее они поясняют, что налоговый орган вполне может претендовать на получение сведений, содержащих банковскую тайну, учитывая тот факт, что КГД также является госорганом, обладающим секретной информацией. Плюс, налоговый орган хранит информацию, содержащую банковскую тайну, в соответствии с порядком, установленным законом. Подобные сведения КГД использует в рамках налогового контроля и в соответствии с поставленными перед ним задачами и целями.

«В этом смысле важны также пункты 39-й статьи закона «О налоговой службе», согласно которым налоговый служащий, наряду с иными обязательствами, должен в установленном законом порядке хранить государственную, служебную и иную, охраняемую законом тайну, в том числе после прекращения служебных обязанностей. То есть, хранение тайны является служебным обязательством налогового сотрудника, которое обязательно должно соблюдаться», — уверяют в Комитете по госдоходам.

Необходимость же законодательных изменений мотивируют тем, что налоговый контроль таким образом будет осуществляться гораздо эффективнее, чем сейчас.

Свести на нет разные схемы для ухода от налогов

В случае принятия законопроекта будут установлены на законодательном уровне правила и механизмы, позволяющие налоговому органу без решения суда, лишь на основании его запроса получать, а далее использовать сведения, составляющие банковскую и страховую тайну налогоплательщиков, — «в соответствии с задачами налогового контроля, осуществляемого в пределах компетенции КГД». Такой расклад, по мнению авторов инициативы, позволит осуществлять более эффективный и всесторонний налоговый контроль и выявлять экономические преступления, в особенности по части получения фактических данных об обстоятельствах занижения налоговых обязательств в результате сделок между резидентами Армении и нерезидентами.

«В связи с вышеизложенным, считаем необходимым отметить, что в ходе осуществления проверок налоговым органом хозяйствующие субъекты и (или) физические лица нередко отказывают в предоставлении сведений о движении средств на банковских счетах, кредитных и депозитных договорах, предметах залога и поручителях, что зачастую делает невозможным реализацию целей контролируемых работ. Потому что иными способами невозможно получить информацию о движении денежных средств на счетах, кредитных и депозитных договорах, предметах залога и поручителях. Однако в ряде сфере экономической деятельности (в частности, бытовой техники, обработке драгоценных камней и металлов, информационных технологий, туризме и др.) бывает немало случаев, когда налогоплательщики-резиденты РА при совершении сделок с нерезидентами (а также резидентами), применяют различные схемы, в результате которых часть средств, полученных от выплат нерезидентов (также резидентов), сразу перечисляют на личные банковские счета своих сотрудников и (или) родственников, избегая тем самым декларирования части реальных доходов», — детально обрисовали ситуацию авторы законопроекта.

Вопрос в том, что при действующем правовом регулировании практически невозможно в ходе налоговой проверки выявить занижение доходов с использованием таких схем, если нет доступа к движениям средств на банковских счетах этих лиц. Это значит, что в процессе налогового контроля, как отмечается в законопроекте, ключевое значение и роль имеют банковские (финансовые) переводы, а также иная информация, составляющая банковскую и страховую тайну. Поэтому доступ к подобным сведениям, уверены в КГД, «может на практике принести значительную пользу, сыграв существенную роль для достижения целей налогового контроля». Тем более, отмечают разработчики проекта, что в международной практике уже применяется такой механизм. И в качестве примера приводят такие страны, как Россия, Украина, Франция и Германия, где задействованы конкретные законодательные регулирования в контексте предоставления налоговому органу определенного доступа к банковской и страховой тайнам.