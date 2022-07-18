С 11 по 17 июля в Армении подтверждено 629 случаев заболевания коронавирусом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило министерство здравоохранения Армении, отметив, что общее число заболевших достигло 423 тысяч 400, из них выздоровели 413 тысяч 354, скончались 8 626 человек.

За последнюю неделю выздоровели 311 граждан, летальных исходов не зафиксировано.

На данный момент реальное лечение от коронавирусной болезни получают 736 медицинских пациентов.

За одну неделю было проведено 5 тысяч 681 тест.

Общее количество тестов достигло 3 млн 148 тысяч 390.