Национальный центр эстетики (НЦЭ) Генриха Игитяна и Детский музей Креавива (Creaviva), действующие в швейцарском Центре Пауля Клее, в рамках гранта Министерства образования и культуры РА с 21 июля по 16 августа — в Ванадзоре (21-23 июля ), в Горисе (27-30 июля) и в Ереване (1-16 августа) — проведут «Семинары с обменом международным опытом: программа НЦЭ-Креавива».

Как сообщает «Арменпресс», в рамках четырехнедельной программы художник Франц Брюльхарт, сотрудник музея Креавива, проведет мастер-классы для около 600 детей и подростков с инвалидностью и без, а также проведет встречи по обмену опытом с преподавателями НЦИ.

Франц Брюльхарт также будет работать с инклюзивной танцевальной группой Маленького театра. По итогам проекта в галерее НЦЭ будет открыта выставка, где будут представлены работы, созданные участниками в рамках проекта, а также будет представлен спектакль с участием инклюзивной танцевальной группы. А уже весной 2023 года планируется взаимный визит армянской стороны в Детский музей Креавива с выставкой работ учащихся ГАК.

Сотрудничество между Национальным центром эстетики и Детским музеем Креавива началось в октябре 2021 года с совместного проекта в галерее НЦЭ. Детский музей Креавива — альтернативная площадка для художественного образования. С момента своего основания он работает со своей собственной уникальной философией и концепцией. Искусство здесь создается для детей, детьми и с детьми. Директор музея Пиа Ледрах видит ключевое сходство между задачами и деятельностью ее музея и Национального центра эстетики.

В обеих структурах очень важен принцип доступности искусства и ведется большая работа в направлении инклюзивности. Национальный центр эстетики – это постоянно развивающаяся структура, которая следует международным стандартам отрасли и современным подходам. Одним из ярких тому доказательств является сотрудничество с музеем Креавива, которое, в первую очередь, направлено на «переоснащение» профессионального потенциала центра, получение новых знаний и обмен опытом.