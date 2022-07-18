Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 июля посетит с официальным визитом Польшу.

Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В рамках визита министр Мирзоян проведет встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и другими высокопоставленными лицами.

Вопросы, касающиеся армяно-польских отношений, а также региональной стабильности, будут обсуждаться в двустороннем и многостороннем форматах.

По итогам встречи Арарат Мирзоян и Збигниев Рау сделают заявления для прессы.