Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 июля посетит с официальным визитом Польшу.
Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
В рамках визита министр Мирзоян проведет встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и другими высокопоставленными лицами.
Вопросы, касающиеся армяно-польских отношений, а также региональной стабильности, будут обсуждаться в двустороннем и многостороннем форматах.
По итогам встречи Арарат Мирзоян и Збигниев Рау сделают заявления для прессы.