В рамках консультации, проведенной под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, в Ереванском ботаническом саду обсудили строительство «Сквера жизни», посвященного памяти мучеников всех арцахских войн.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министру представили проект строительства «Сквера жизни», архитектурные решения и схему функционального зонирования.

Отмечалось, что площадь проекта составляет около 35 гектаров, на нем запланированы прогулочно-рекреационные зоны, аллеи, велосипедные дорожки, ступенчатый каскад, а вершина станет участком, символизирующим жизнь героев-мучеников за Родину. Для обслуживания всего ботанического сада будет построена совершенно новая система орошения.

На консультации обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта. Были затронуты инфраструктурные решения, организация и доступность маршрутов движения, обустройство среды, густота деревьев и биоразнообразие и другие темы. Был представлен ряд предложений и замечаний.

Обсуждался и вопрос благоустройства Ботанического сада. В данном контексте Глава Правительства предложил начать работы по строительству «Сквера жизни» и параллельно разработать план развития Ботанического сада как взаимодополняющие и продолжающиеся проекты.

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что цель «Сквера жизни» – ценить жизнь, символизировать присутствие мучеников всех Арцахских войн, и архитектурные решения должны полностью основываться на этой логике. Никол Пашинян отметил, что на территории самого парка должна быть исключена любая коммерческая деятельность.

Премьер-министр Пашинян поручил начать работы, приняв к сведению обсужденные предложения и идеи.