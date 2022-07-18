Премьер-министр Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр отметил, что визит г-на Нарышкина является еще одной хорошей возможностью обсудить вопросы повестки армяно-российских союзнических отношений. Никол Пашинян подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразил уверенность, что совместные усилия сделают сотрудничество более эффективным и крепким.

Сергей Нарышкин поблагодарил за теплый прием и отметил факт политического диалога между Арменией и Россией на высоком уровне, который способствует развитию и укреплению сотрудничества в различных сферах.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа.