Гюмрийский бегун Ерванд Мкртчян занял 39 место среди 41 участника квалификационного забега на 1500 метров на атлетическом чемпионате мира в США.

Наш спортсмен пробежал дистанцию за 3 минуты 42,37 секунды, опередив представителей Португалии и Южного Судана. Лучший результат в квалификации показал австралиец Стюарт Максвейн, финишировавший через 3 минуты 34,91 секунду после старта.

Мкртчян был единственным представителем Армении на мировом первенстве, проходящем в Юджине, штат Орегон. В июне нынешнего года на чемпионате балканских стран он установил рекорд Армении — 3 минуты 41,89 секунды.