Национальная сборная Армении по греко-римской борьбе под руководством нового главного тренера Армена Бабаларяна готовится к грядущим международным соревнованиям, важнейшим из которых будет чемпионат мира, который пройдет 10-18 сентября в Белграде.

В эти дни армянские борцы проводят учебно-тренировочный сбор в Ереване, а уже 22 июля некоторые из них попробуют свои силы на контрольном международном турнире в Польше.

«Мы тренируемся в столичном «Олимпаване». Это совместный сбор, в котором участвуют также сборные Германии, Швеции и Финляндии, а также несколько борцов сборной Латвии. Всего задействовано около 50 спортсменов, из них более 20 из Армении. В нескольких весовых категориях мы привлекли к участию в сборе также третьих номеров сборной, которые являются весьма перспективными спортсменами. 21 июля поедем в Польшу для участия в международном турнире. Состав команды примерно определен, но я его объявлю позже», — отметил в беседе с нашим корреспондентом Армен Бабаларян.

Мастер спорта международного класса СССР, заслуженный тренер Армении Армен Бабаларян сменил на посту наставника национальной сборной другого заслуженного тренера республики Эдуарда Саакяна, возглавлявшего команду с 2019 года. 54-летний Бабаларян начал тренерскую деятельность в 1995 году. С 2005 года возглавлял молодежную сборную Армении. Под его руководством молодые борцы нашей страны завоевали десятки наград, в том числе золотых, на чемпионатах мира и Европы своей возрастной категории.