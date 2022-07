На днях Азербайджан и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Церемония состоялась в понедельник в Баку, меморандум подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним: ранее глава Еврокомисии отметила, что целью ее визита в Азербайджан является подписание документа об увеличении поставок азербайджанского газа на европейский рынок. По ее словам, стороны намерены удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС в ближайшие несколько лет.

В 2021 году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа. А со следующего года этот показатель, по словам госпожи фон дер Ляйен, должен достигнуть 12 млрд, что, опять таки по ее словам, «поможет компенсировать сокращение поставок российского газа».

И в этом, как видим, Европе поможет партнер Российской Федерации Азербайджан.

По мнению экспертов, Европе, конечно, нужно гораздо большее количество газа, чем способен предоставить Азербайджан. Но в данном случае, как говорится, главное не количество, а само явление…

Госдеп США не замедлил прокомментировать газовую сделку между ЕС и Азербайджаном, дав понять, что когда речь идет об энергетике, Вашингтон готов закрыть глаза на нарушение прав человека и так называемые демократические ценности, защитником которых себя считает.

Отвечая на вопрос о газовой сделке между ЕС и Азербайджаном — о том, насколько надежен Баку, учитывая ситуацию с правами человека в стране и его «сомнительные отношения» с Россией, — представитель Госдепа Нед Прайс, заявил: «Если у нас будет что-то по этому поводу, мы сообщим вам».

«Очевидно, что мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками по ЕС, а также с другими партнерами в регионе, включая Азербайджан, по вопросу энергетической безопасности. Мы хотим видеть стабильное глобальное снабжение энергией в этот период. Над этим очень тесно работает наша рабочая группа США-ЕС. Это то, над чем мы очень тесно работаем на двусторонней основе с рядом стран мира, включая Азербайджан», — добавил он, совершенно «забыв», что в последнем докладе Госдепа по правам человека указано: в Азербайджане сохраняются серьезные проблемы с соблюдением прав человека, включая произвольные аресты, пытки, ограничения свободы выражения и собраний.

В данный момент США предпочли забыть об этом, но конечно вспомнят, если Азербайджан сделает шаг вправо или влево. Вспомнят также и 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», запрещающую США оказывать прямую военную помощь коррумпированному режиму Азербайджана.

Напомним, что недавно президент США Джо Байден (как и его предшественники) вновь обошел 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», что побуждает президента Алиева к продолжению незаконного содержания армянских пленных, нападению на Арцах и оккупации части суверенной территории Армении.

Байден, будучи кандидатом в президенты, заявил, что США должны придерживаться 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», остановить поток военной техники в Азербайджан, однако, заняв Овальный кабинет в Белом доме, сразу отказался от своего предыдущего заявления и включил военную помощь Азербайджану в бюджет года. А армяне Америки, естественно, уже отдали свои голоса Байдену…

Что касается заявления Неда Прайса, весьма смахивающее на ставшую крылатой фразу из известной комедии – «Тут помню, а тут нет», — то это означает, что в любой момент Алиеву могут припомнить его грехи – например, если он вдруг откажется снабжать газом Европу.

