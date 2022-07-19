На днях Азербайджан и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Церемония состоялась в понедельник в Баку, меморандум подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним: ранее глава Еврокомисии отметила, что целью ее визита в Азербайджан является подписание документа об увеличении поставок азербайджанского газа на европейский рынок. По ее словам, стороны намерены удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС в ближайшие несколько лет.

В 2021 году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа. А со следующего года этот показатель, по словам госпожи фон дер Ляйен, должен достигнуть 12 млрд, что, опять таки по ее словам, «поможет компенсировать сокращение поставок российского газа».

И в этом, как видим, Европе поможет партнер Российской Федерации Азербайджан.

По мнению экспертов, Европе, конечно, нужно гораздо большее количество газа, чем способен предоставить Азербайджан. Но в данном случае, как говорится, главное не количество, а само явление…

Госдеп США не замедлил прокомментировать газовую сделку между ЕС и Азербайджаном, дав понять, что когда речь идет об энергетике, Вашингтон готов закрыть глаза на нарушение прав человека и так называемые демократические ценности, защитником которых себя считает.

Отвечая на вопрос о газовой сделке между ЕС и Азербайджаном — о том, насколько надежен Баку, учитывая ситуацию с правами человека в стране и его «сомнительные отношения» с Россией, — представитель Госдепа Нед Прайс, заявил: «Если у нас будет что-то по этому поводу, мы сообщим вам».

«Очевидно, что мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками по ЕС, а также с другими партнерами в регионе, включая Азербайджан, по вопросу энергетической безопасности. Мы хотим видеть стабильное глобальное снабжение энергией в этот период. Над этим очень тесно работает наша рабочая группа США-ЕС. Это то, над чем мы очень тесно работаем на двусторонней основе с рядом стран мира, включая Азербайджан», — добавил он, совершенно «забыв», что в последнем докладе Госдепа по правам человека указано: в Азербайджане сохраняются серьезные проблемы с соблюдением прав человека, включая произвольные аресты, пытки, ограничения свободы выражения и собраний.

В данный момент США предпочли забыть об этом, но конечно вспомнят, если Азербайджан сделает шаг вправо или влево. Вспомнят также и 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», запрещающую США оказывать прямую военную помощь коррумпированному режиму Азербайджана.

Напомним, что недавно президент США Джо Байден (как и его предшественники) вновь обошел 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», что побуждает президента Алиева к продолжению незаконного содержания армянских пленных, нападению на Арцах и оккупации части суверенной территории Армении.

Байден, будучи кандидатом в президенты, заявил, что США должны придерживаться 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», остановить поток военной техники в Азербайджан, однако, заняв Овальный кабинет в Белом доме, сразу отказался от своего предыдущего заявления и включил военную помощь Азербайджану в бюджет года. А армяне Америки, естественно, уже отдали свои голоса Байдену…

Что касается заявления Неда Прайса, весьма смахивающее на ставшую крылатой фразу из известной комедии – «Тут помню, а тут нет», — то это означает, что в любой момент Алиеву могут припомнить его грехи – например, если он вдруг откажется снабжать газом Европу.

Good meeting with @azpresident on energy and the state of 🇪🇺🇦🇿 relations.



Let’s strengthen our economic relationship and bring our people closer together.



Connectivity will be crucial here.



🇪🇺 wants to work with 🇦🇿 and build connections with Central Asia and beyond. pic.twitter.com/fj8rdIdHsf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022

Излишне говорить, что финансирование Госдепом и Министерством обороны США Азербайджана, особенно после кровопролитной войны 2020 года против Нагорного Карабаха — это действия против Карабаха и Армении.

В уголовном кодексе любой страны содержится соответствующая статья относительно использования неблаговидного поступка человека, дабы содрать с него что-либо. Кажется, именно в таком положении оказался ныне Алиев. Впрочем, это его проблемы.

К концу февраля, сразу после признания Россией суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (можно сказать, спустя буквально считанные часы), первым главой государства, которого принял президент РФ Владимир Путин, был президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Телезрители видели, как он буквально сиял от счастья, что удостоился официального визита в Москву, сидит напротив президента великой державы. В ходе визита Алиевым и президентом РФ было подписано Соглашение об обширном сотрудничестве, охватывающем почти все сферы.

Таким образом, на сегодняшний день фактический партнер РФ по СНГ, подписавший Соглашение об обширном сотрудничестве, на Европейском рынке энергоносителей пытается заменить Россию. Странно, но в современном мире, оказывается, допускается и подобное «тесное сотрудничество».

Конечно, все это имеет геополитическую подоплеку, простую и понятную и Западу, и России, и Алиеву, который в трудный для партнера момент пытается усидеть сразу на двух стульях. Надолго ли?..

Между тем, страны Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России.

Под новые ограничения не попали поставки российских энергоносителей, а также Газпромбанк.