Франция поддерживает установление стабильного мира в регионе и полностью привержена своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Об этом в ходе мероприятия по случаю Национального праздника Франции сказала посол Франции в Армении Анн Луйо.

По словам дипломата, Франция приветствует реформы правительства Армении, направленные на укрепление верховенства закона и поддерживает установление стабильного мира в регионе.

«Ради безопасности, как вы знаете, Франция поддерживает установление прочного мира в регионе, который будет гарантировать право всех жителей региона, в том числе армян Нагорного Карабаха, жить в безопасности. В этом контексте Франция, как и Соединенные Штаты, по-прежнему полностью привержена своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Естественно, Франция поддерживает активные усилия Евросоюза в этом направлении», — заявила посол Франции.

Как заявила госпожа Луйо, Армения — естественный перекресток, мост между сферами влияния, культурами, торговыми рынками, и Франция полна решимости помочь Армении восстановить эту традицию, помогая ей урегулировать отношения с Турцией и Азербайджаном.