Карен Хачанов, российский теннисист с армянскими корнями, преодолел барьер первого круга турнира в Гамбурге.

Как сообщает «Арменпресс», на старте мужского одиночного матча турнира ATP-500 в немецком Гамбурге соперником Карена Хачанова был Ян-Леннард Штруфф, занявший 122-е место в мировом рейтинге. В матче, который длился 2 часа 15 минут, российский теннисист выиграл 3:6, 6:3, 7:6 7:2.

Карен Хачанов занимает 30-е место в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (АПТ). Он 4 раза побеждал в турнире, проводимом под эгидой Международной федерации. Серебряный призер 32-х летних Олимпийских игр в Токио. Лучший результат российского теннисиста с армянскими корнями был в 2019 году, когда он дошел до четвертьфинала «Ролан-Гаррос», и в 2021 году снова в четвертьфинале Уимблдона.