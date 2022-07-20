Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну сегодня вручила верительные грамоты новоназначенный посол Албании в Республике Армения Луэле Хайдараге (резиденция: Афины).

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Поздравив посла с назначением, Президент Хачатурян пожелал ей плодотворной работы.

Посол Хайдарага поблагодарила Президента за прием и подчеркнула, что существует значительный потенциал для тесного образовательного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Собеседники обменялись мыслями о возможностях развития сотрудничества в торгово-экономической и образовательно-культурной сферах.