20 июля в Твери заместитель главы общины Гюмри Давид Арушанян и мэр Твери Алексей Огоньков подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Гюмри и Тверь становятся городами-побратимами.

Как сообщает ««Арменпресс», в беседе с Алексеем Огоньковым Давид Арушанян подчеркнул потенциал и ресурсы Гюмри в сферах культуры, спорта, информационных технологий, туризма и легкой промышленности.

«Подписанное соглашение является первым шагом в укреплении дружеских отношений между двумя городами. В целях координации сотрудничества, обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, будут организованы рабочие встречи и взаимные визиты делегаций, проведены консультации и переговоры, при необходимости будут созданы рабочие группы по различным направлениям сотрудничества. Мы также договорились способствовать созданию деловых связей между Гюмри и Тверью», — пояснил Давид Арушанян.

Алексей Огоньков, со своей стороны, подчеркнул, что армянская община в лице гюмрийцев, проживающих в Твери, также вносит свой вклад в развитие ряда отраслей в Твери.