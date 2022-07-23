Трехсторонняя (Иран-Россия-Турция) встреча в Тегеране 19 июля на высшем уровне, посвященная мирному процессу в Сирии, привлекла внимание, без преувеличения, всего мирового экспертного сообщества и СМИ. Некоторые даже попытались провести параллель — «Тегеран-43 — Тегеран-2022».

Возможно, подобное сравнение в определенной степени и уместно, однако сегодня мы хотим обратиться к одному из эпизодов не столько трехсторонней, сколько двусторонних встреч в иранской столице Верховного лидера Ирана (рахбар) аятоллы Сейида Али Хаменеи с президентами Турции и России Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным, которые касаются региона Южного Кавказа и конкретно Армении.

Так, принимая в своей резиденции турецкого лидера, Верховный руководитель Ирана указал на неприемлемость для Тегерана каких бы то ни было действий по блокированию границы между Ираном и Арменией. Исламская Республика будет против любой политики по закрытию границы между Ираном и Арменией, «потому что эта граница является связующим звеном, существующим тысячи лет», подчеркнул духовный лидер ИРИ.

Очевидно, что этот мессидж был направлен не только Турции, но и ее вассалу Азербайджану, лелеющим мечты о прокладке через Сюникскую область Армении экстерриториального коридора, соединяющего Турцию и Нахиджеван с Азербайджаном, но отрезающего Сюник и пограничный с Ираном Мегри от остальной части Армении. Вспомним учения иранской армии в 2021г. на границе с Азербайджаном и Нахиджеваном, призванные продемонстрировать готовность Ирана идти на радикальные меры в случае угрозы армянскому Сюнику.

Примечательно, что этот посыл аятолла Хаменеи повторил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным: «Исламская Республика Иран никогда не потерпит политики и программ, ведущих к закрытию границы между Ираном и Арменией».

Некоторые комментаторы расценили сей факт, как направление рахбаром лидеру России приглашения к совместным усилиям по недопущению указанной им блокировки армяно-иранской границы. Тем большее недоумение вызывает последовавшее за этим заявление президента РФ о перспективах инфраструктурного характера на Южном Кавказе на иранском направлении.

«Сейчас, как вы знаете, по маршруту «Север–Юг» уже пошел первый экспериментальный, пробный железнодорожный состав. Это короткий маршрут с выходом затем на южные порты Ирана, а здесь дорога в Персидский залив и в Индию.

Есть один конкретный участок Решт-Астара. Это небольшой участок на иранской территории, 146 километров. В строительстве этого участка заинтересован Азербайджан. Недавно мы встречались с президентом Алиевым в рамках Каспийского саммита, это обсуждали. В этом заинтересован Иран, и наши иранские партнеры сейчас подтвердили это. И Россия в этом заинтересована, потому что мы будем с севера России, из Петербурга, прямо выходить в Персидский залив.

Очень интересный и перспективный маршрут. Вопрос там заключается в том, чтобы построить участок, повторяю, всего 146 километров. Российская сторона готова это сделать. Нам нужно договориться об условиях этого строительства. Мы сейчас в общих чертах поговорили с иранскими нашими партнерами и друзьями, повторяю: с Азербайджаном выяснили. Надеюсь, мы сейчас приступим просто к конкретной работе. Потом, сама работа для нас интересная — это, по сути, импортная работа, импорт наших услуг для РАО «РЖД». Это просто один из примеров», — заявил Путин.

Президент России однозначно понимает, что проект Казвин-Решт-Астара вступает в прямую конкуренцию с инициированным Ираном и Индией проектом международного транспортного коридора «Персидский залив — Черное море», призванного связать иранские порты с грузинскими через Армению. Предположительно речь идет о следующем маршруте: автомобильным транспортом по Армении: Мегри — Вайоц-Дзор — Ерасх, затем по железной дороге до грузинского морского порта Поти, далее через Черное море в болгарские порты Варна и Бургас. Как неоднократно отмечала иранская сторона, «запуск этого коридора ускорит азиатскую торговлю с Европой и создаст еще большую привязку транзита к региональной и международной торговле между Ираном, странами Южного Кавказа и Черного моря». Реализация этого проекта может превратить Армению в транзитный транспортный коридор, тогда как проект Казвин-Решт-Астара оставляет нашу страну в транспортной изоляции.

Интерес же Тегерана именно к этому проекту и к Сюнику обусловлен, в том числе, тем, что в случае потери наземного сообщения с Арменией Иран может оказаться если не в блокаде, то в крайне сильной зависимости от Турции и Азербайджана. Неспроста, несмотря на сотрудничество с ними, представители ИРИ периодически и в жесткой форме предупреждают Анкару и Баку, что Иран не будет бездействовать в случае их агрессии против Армении и Сюника.

Не случайно и решение Тегерана открыть консульство ИРИ в г. Капан Сюникской области Армении, который имеет стратегическое положение и где проходит автомагистраль Север-Юг, что, по словам посла ИРИ в РА, создаст очень хорошую возможность в плане сотрудничества приграничных областей Армении с иранской провинцией Тебриз. При этом Иран призывает Армению открыть консульство в Тебризе, где уже действуют консульства Турции и Азербайджана. Открытие консульств в Капане и Тебризе будет способствовать развитию Сюника и Восточного Азербайджана, созданию рабочих мест, дальнейшему укреплению армяно-иранских отношений в различных сферах, отмечает эксперт по проблемам Кавказа, члена института IRAS Вали Каледжи.

Проект «Персидский залив — Черное море» может сыграть немалую роль и в усилении сотрудничества Ирана с ЕАЭС, что неоднократно акцентировали и Тегеран, и Ереван.

Не секрет, что Иран многие годы затягивал строительство ж/д Казвин-Решт-Астара в силу политических обстоятельств. Как минимум, с 2010г. Иран обвинял Азербайджан в предоставлении своей территории под разного рода, в т.ч разведывательные, базы Израиля. В марте с.г. иранский портал Qafqaz.ir сообщил со ссылкой на данные иранской разведки, что азербайджанская авиабаза «Ситалчай» (Хызинский район Азербайджана) предоставлена Израилю и является основной базой для развертывания израильской военной авиации и беспилотников. Сайт отмечает, что в настоящее время через эту базу проходит большой трафик военных и разведчиков Израиля.

В апреле с.г. депутат иранского парламента, член комиссии по нацбезопасности и внешней политике Фада Хоссейн Малеки заявил о создании в Афганистане, Пакистане, Турции и Азербайджане террористических ячеек.

В апреле же азербайджанский депутат Сабир Рустамханлы принял участие в собрании признанной в Иране террористической организации «Моджахедин-е Халк» (Организация моджахедов иранского народа), в ходе которой назвал врагов Ирана «борцами за свободу», признав, что сторонники организации находятся в Баку.

Более того, в Азербайджане открыто преследуются проиранские (шиитские) деятели и звучат призывы к СМИ и НКО обратить больше внимания на проблемы “Южного Азербайджана”, то есть на тюркоязычные северо-западные провинции Ирана.

Так что Иран, несмотря на время от времени звучащие заявления о его удовлетворенности «возвращением Арцаха Азербайджану», никак не может быть доволен тем, что по итогам 44-дневной войны, т.е. агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха осенью 2020г., 132-километровый участок границы с Ираном, контролировавшийся Нагорно-Карабахской Республикой, перешел под контроль Азербайджана. Кстати, совершенно не исключено, что захват приграничных с Ираном южных районов Арцаха был основной целью азербайджано-турецких агрессоров.

Обеспокоен Иран и присутствием Турции как в Азербайджане, так и в целом на Южном Кавказе, ибо по итогам азербайджано-турецкой агрессии оказался несколько оттесненным из новых региональных раскладов. И участием в предложенном Турцией и подхваченном Россией формате «3+3» пытается не допустить ослабления своего влияния в регионе и усиления турецко-азербайджанского.

Судя по заявлению Путина по Решт-Астара, Москву перечисленные обстоятельства совершенно не волнуют, хотя активность азербайджано-турецкого тандема направлена не только против Армении и Ирана, а в первую очередь против России. Возможно, в создавшейся геополитической ситуации столкновения России с Западом и неспособности договориться с Грузией и Абхазией (проект «Персидский залив — Черное море» России будет выгоден в случае запуска Абхазской железной дороги) они и отвечают интересам Москвы. В тактическом, но никак не в стратегическом плане.

Как отмечал всего месяц назад Telegram-канал «Россия не Европа», противопоставить экспансионистской деятельности Анкары можно было бы осью Москва-Тегеран-Ереван. Россия и Армения являются союзниками. Ереван и Тегеран сотрудничают в энергетической и экономической сферах, Армения и Грузия являются для Ирана транспортным коридором, который связывает его с Россией. Для России же этот коридор создает возможность прямой связи с Пакистаном и Индией. Таким образом, ось станет не только военно-политическим объединением, но и примером взаимовыгодного экономического сотрудничества, что придаст ей значительную прочность. Однако и в военном отношении (блок будет представлять собой серьезную силу, идти на прямое военное столкновения с которой не рискнет ни Турция, ни ее вассал — Азербайджан.