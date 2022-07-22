Большие скопления людей во всех отделениях ОВИР наметились буквально с первых чисел лета и продолжаются до сих пор. Люди часами простаивают в очередях в ожидании получения новых паспортов, идентификационных карт и многого другого. И даже тот факт, что многие заранее встают в очередь путем онлайн-регистрации в столичных паспортных отделениях, не оказывает практически никакого позитивного воздействия.

Сложившуюся ситуацию в Полиции РА объясняют, прежде всего, тем, что в летние месяцы в связи с периодом отпусков резко увеличивается количество заявителей на получение или обмен паспортов для выезда за границу на отдых и для отметки его действия в зарубежных странах. К тому же, в летний период растет и количество обращений граждан Армении, прибывающих сюда из зарубежных стран, для получения или обмена своих паспортов.

Так бывает практически ежегодно. Однако нынешний год, как отметили в пресс-службе Полиции, существенно отличается от предыдущих лет, поскольку «беспрецедентно возросло количество заявлений на получение гражданства РА от наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах». Так, если количество заявлений на получение гражданства РА в январе-июне 2021 года составляло 3448, то за тот же период 2022 года этот показатель вырос примерно в три раза, дойдя до отметки 9917.

На сегодня, как отметила в беседе с нами эксперт по миграционным вопросам Татевик Бежанян, обобщенных данных пока нет и поэтому сложно сказать, сколько из этих почти 10 тыс. человек ранее имели гражданство Армении и теперь пытаются его восстановить. Ведь согласно действующему у нас законодательству, получить гражданство Армении могут в том числе и иностранные граждане, никогда не имевшие гражданства РА, при условии, если они являются армянами по национальности или имеют родственников-армян первой и второй линии.

«Но уверенно могу сказать, что конкретно для получения гражданства России большинство наших граждан должны были изначально отказаться от гражданства Армении, получить соответствующий документ, удостоверивший отсутствие у них гражданства, после чего только могли поехать в РФ и подать документы на получение российского гражданства. Сейчас же в связи с международными санкциями, введенными в отношении России, для граждан этой страны существенно усложнились поездки в страны Европы, США и т.д. Поэтому те, у кого есть возможность получить армянский паспорт, решили сейчас восстановить гражданство Армении», — пояснила наша собеседница.

При этом она добавила, что в Армении сейчас заметно сокращены сроки получения гражданства, в результате чего в 90-дневный срок заявители могут получить армянский паспорт. Кстати, для этого вовсе не обязательно приезжать в Армению. По словам Т.Бежанян, при наличии соответствующих оснований для получения гражданства РА, иностранные граждане могут подать свои заявления также и в посольство Армении в стране их проживания и гражданства, а затем там же и получить армянский паспорт.

Но несмотря на это поток людей в наши паспортные отделения не иссякает, поскольку многие либо не знают, что можно получить армянский паспорт в посольстве, либо, пользуясь случаем, хотят приехать на историческую родину.

«Неизвестно пока, сколько из тех, кто получает сейчас гражданство Армении, останется в стране. Это видно будет только в конце года, потому что поток прибывающих и отбывающих меняется в ежедневном режиме. Но как минимум та ситуация, которая сейчас сложилась на рынке жилья, позволяет делать вывод, что среди них немало людей, кто связывает свое будущее с Арменией. Потому что они покупают здесь дома и квартиры, а это означает, что, либо решили окончательно переехать сюда, либо у них есть подобные планы на ближайшую перспективу», — рассуждает эксперт по миграции.

Армянские трудовые мигранты оказались перед риском запрета на въезд в Россию

Что касается мигрантов уже из самой Армении, в частности, трудовых мигрантов, традиционно отправляющихся каждый год на заработки в Россию, то, по словам нашей собеседницы, на сегодня имеется довольно серьезный фактор, который уже со следующего года окажет свое негативное влияние на сокращение потоков армянских трудовых мигрантов в РФ.

Дело в том, что с 29 декабря 2021 года в России действуют новые правила миграционного законодательства, согласно которым практически все иностранцы, проживающие в России, а также члены их семей обязаны проходить медобследование и сдавать анализы на инфекционные заболевания. Наряду с этим они обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Касаются нововведения в том числе и граждан ЕАЭС, которые наравне со всеми иностранцами обязаны будут в течение 30 дней с момента приезда в Россию пройти медицинское освидетельствование и представить его результаты в органы внутренних дел РФ. В результате последних изменений трудовые мигранты, в том числе граждане государств-членов ЕАЭС, могут работать лишь на территории прохождения миграционного учета, а в случае, если они не прошли медицинское освидетельствование, трудовое соглашение с ними будет расторгнуто.

«Это значит, что если трудовой мигрант сразу по приезду в РФ заключит трудовой договор с работодателем и встанет на миграционный учет, но при этом не получит в течение 30 дней медицинское освидетельствование и дактилоскопическую регистрацию, то его миграционный учет будет аннулирован. То есть он фактически становится нелегалом на территории РФ со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. В частности, введением запрета на его въезд в Россию сроком на пять лет. К сожалению, среди наших трудовых мигрантов, особенно тех, кто уехал на заработки еще в январе-марте этого года, много было тех, которые или не знали об этих изменениях, или же по какой-то причине решили, что нововведения к ним не относятся.

И сейчас, судя по тому огромному количеству обращений за консультативной помощью, которые мы ежедневно получаем от наших трудовых мигрантов, находящихся на данный момент в России, наглядно видно, что большинство из них уже нарушили сроки прохождения медосвидетельствования. А значит, они находятся в списках мигрантов с запретом въезда на территорию РФ. И как только они решат пересечь границу, их въезд в Россию станет невозможным в течение пяти лет. Если же решат остаться на нелегальной основе, то их просто депортируют из России», — детально обрисовала суть дела Т.Бежанян, указав на то, что, исходя из сложившейся ситуации, можно с уверенностью говорить о том, что к концу этого году у нас будет большое число трудовых мигрантов, которые получили запрет на въезд в Россию сроком на пять и более лет.