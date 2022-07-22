Всемирная организация здравоохранения в сотрудничестве с Европейской комиссией запустила программу действий, направленную на устранение пробелов в области психического здоровья в Армении под названием «Психическое здоровье для всех», которая также будет реализована в Гегаркуникской области.

Как сообщили в управлении здравоохранения и социального обеспечения областной администрации Гегаркуника, программа будет способствовать доступу к услугам, направленным на психическое здоровье и психосоциальную поддержку для населения, пострадавшего от конфликта, обучая медицинских работников первичного звена охраны здоровья.

В целях запуска проекта в областной администрации Гегаркуника было проведено собрание с участием директоров 8 медицинских центров области и центров первичной медико-санитарной помощи, обслуживающих наибольшее количество населения.

На встрече также присутствовали заместитель губернатора Гегаркуникской области Рубик Навоян, представители управления здравоохранения и социальной защиты аппарата акимата.

В ходе встречи представитель армянского офиса Всемирной организации здравоохранения Мариета Хуршудян представила основные направления программы «Психическое здоровье для всех».

«Доказано, что 75-90 процентов населения не имеют медицинской профессиональной поддержки в плане психического здоровья и не знают, к кому обратиться, чтобы максимально решить эту проблему. Исходя из указанного обстоятельства, мы инициировали данную программу, благодаря которой можно будет обучить по 1 специалисту первичных звеньев, чтобы они могли разбираться в психических проблемах населения, оказывать при необходимости консультирование и соответствующую поддержку, направляя пациента узким специалистам», — сказал представитель ВОЗ.

Программа «Психическое здоровье для всех» стартовала в прошлом году и завершится в марте 2023 года. За это время медицинские работники, отобранные из медицинских учреждений области, пройдут курсы повышения квалификации.

В ходе встречи также обсуждалась новая концепция раннего выявления, ведения и направления к специалистам людей с приоритетными проблемами психического здоровья.