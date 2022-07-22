Пятеро школьников вошли в состав сборной Армении на 52-й Международной олимпиаде по физике, которая проходила в онлайн-режиме. Как сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, трое из них завоевали бронзовые медали, а двое получили благодарности.

В 52-й Международной олимпиаде по физике приняли участие более 300 школьников из 79 стран мира. От армянской команды бронзовыми медалями были награждены учащиеся 12-го класса старшей школы Национального политехнического университета Армении (НПУА) Арташес Мкртчян, учащиеся 11-го класса специальной школы физики им. А.Шагиняна Мария Аракелян и Арег Барсегян. Благодарственной грамотой награждены учащийся 12-го класса старшей школы НПУА Овсеп Карапетян и учащийся 11-го класса специальной школы физики им. А.Шагиняна Вячеслав Петросян.

Команду возглавили Гагик Григорян (школа «АЙБ», специальная физико-математическая школа им. А.Шагиняна) и Билор Кургинян (специальная физико-математическая школа им. А.Шагиняна).

Пятеро учащихся специальной физматшколы им. А.Шагиняна и один из колледжа «Квант» представляли сборную Армении на 63-й Международной математической олимпиаде, проходившей в Осло.

Ученики спецшколы физмат Ваагн Ованнисян и Рубен Амбарцумян завоевали серебряные медали, а учащиеся этой же школы Айк Карапетян, Ваграм Асатрян, Арег Мкртчян, а также учащийся школы «Квант» Арай Халатян – бронзовые медали. Наша команда заняла 26 позицию в общекомандном зачете.

Армянскую команду возглавили Смбат Гогян (НАН, Образовательный фонд «Квадрат») и Гурген Асатрян (АГПУ).