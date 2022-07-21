Правительство Армении утвердило стратегию судебно-правовых реформ на 2022-2026 годы и соответствующий план действий. Впрочем, как заявил на заседании правительства министр юстиции Армении Карен Андреасян, это не новое начинание, а продолжение стратегии, принятой в 2019 году.

«Многие положения, представленные в этой стратегии, унаследованы от предыдущей стратегии. Они совершенствуются, становятся лучше. К сожалению, некоторые важные направления не были реализованы из-за эпидемии и войны. Некоторые практически готовы, и мы сможем их реализовать уже в ближайшие месяцы», — сказал Карен Андреасян.

Представляя положения документа, Карен Андреасян отметил, что основное — это реформы судебной системы. Планируется запуск всей сети Антикоррупционных судов. Система почти полностью готова.

Еще одно важное направление — цифровизация судебных процессов.

«Следующий важный вопрос — проверка добропорядочности, и это касается не только судей. Сегодня проверяются только судьи, входящие в новую систему, в ближайшие месяцы мы инициируем проверку поведения всех действующих судей. Это будет средством серьезной борьбы с коррупцией», — сказал Карен Андреасян, подчеркнув, что проверка добропорядочности намечена также для прокуроров, следователей, сотрудников пенитенциарной системы и представителей ряда других сфер.

Следующий акцент стратегии на возможности обжалования дисциплинарных решений в Высшем судебном совете, которые будут представлены правительству с законодательными решениями.

Планируются реформы в сфере адвокатуры. Министр сообщил, что здесь проделана большая работа. Разработан законодательный проект, проведена работа с Палатой адвокатов и с общественностью. Карен Андреасян подчеркнул, что в этом вопросе был достигнут консенсус.

Стратегия предусматривает реформы и в системе принудительного исполнения и в сфере банкротства.

Важным стратегическим направлением является альтернативная система разрешения споров. Министр подчеркнул, что это разгрузит суды. Он выразил уверенность, что создание Арбитражного центра решит эту проблему.

Одним из компонентов стратегии является оцифровка гражданского судопроизводства. На реализацию этого процесса уже проведен тендер, и гражданское судопроизводство будет оцифровано после соответствующего финансового перераспределения. Правительство для оцифровки гражданского судопроизводства предоставит победителю тендера 348 млн драмов, сообщил глава Минюста.

«Под оцифровкой мы подразумеваем то, что адвокаты смогут подавать иски, ходатайства и доказательства непосредственно из своих офисов. Судебные разбирательства также могут проводиться в онлайн режиме, без посещения судов», — сказал Карен Андреасян, добавив, что в дальнейшем этот формат будет применяться и в административном и уголовном судопроизводстве.

Обобщая тему судебной реформы, премьер-министр Никол Пашинян сказал:

«Когда мы говорим о проведенных реформах, нас критикуют в связи с реформами в судебной системе. Отмечается, что работы не имели достаточного успеха и интенсивности. Я и сам заметил это, да, я не доволен, но позвольте отметить. Недавно я прочел отчет программы Восточного партнерства ЕС и отметил, что по ряду направлений Республика Армения находится на лидирующих позициях в списке стран Восточного партнерства. Подзаголовок «Независимая судебная власть» также находится в этом списке. Это, с одной стороны, хорошо, что мы требуем от себя большего, но с другой стороны, мы должны отметить и то, что, по данным международных партнеров, мы добились значительного прогресса. Среди стран Восточного партнерства мы лидируем по ряду направлений: доверие к выборам, борьба с коррупцией, свобода слова», — сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что огромная часть судебных реформ напрямую связана с цифровой повесткой. По его словам, цифровизация не может происходить в изолированном секторе, это должна быть системная работа. Основополагающий принцип — взаимодействие. Другими словами, если в одной государственной системе есть цифровая платформа, она должна быть и во всех других государственных системах.

«При обсуждениях мы отметили, что в Армении много цифровых платформ, но они не функциональны. Нет цифрового доступа к информации, необходимой другим ведомственным структурам. Очень важно, чтобы цифровые формулы были функциональными и доступными для соответствующих структур», — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что предстоит значительная работа по цифровым реформам в сфере нотариальных услуг и судебных процессов. На первых порах будет создана возможность для исков, уведомлений, документооборота цифровым путем, в дальнейшем необходимо будет добиться того, чтобы судебные процессы проходили по письменным процедурам, и не было необходимости идти в суд.