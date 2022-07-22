Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян принял представителей Фонда «Азнавур» во главе с директором Фонда Кристиной Азнавур (Саркисян).

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, цель встречи — обсуждение программы мероприятий, посвященных 100-летию Шарля Азнавура, которое будет отмечаться в 2024 году и пути сотрудничества.

По словам Кристины Азнавур, французская сторона ведет подготовительные работы. До 2024 года во Франции будет установлен памятник Шарлю Азнавуру, проект которого уже готов, планируется провести широкомасштабный концерт, открыть выставку, посвященную жизни и деятельности Азнавура. С мэрией Еревана обсуждается вопрос установки памятника Азнавуру и в Армении.

Директор Фонда «Азнавур» предложила провести все мероприятия параллельно с Францией, в том числе и установку памятника.

Заместитель министра ОНКС Артур Мартиросян поприветствовал гостей и сообщил, что армянская сторона с удовольствием будет сотрудничать с фондом в реализации программы мероприятий, и юбилей шансонье в Армении будет отмечен столь же значимо, как и во Франции.

«Мы ответственны за то, чтобы армяно-французская повестка не пострадала ни в одном вопросе», — сказал Артур Мартиросян.

В ходе обсуждения стороны решили для координации юбилейных мероприятий создать межведомственную комиссию.

Артур Мартиросян сообщил, что приказом министра ОНКС РА создана координационная рабочая группа в целях более эффективной организации и реализации сотрудничества и программных инициатив между всеми участниками Франкофонии, действующими в сферах образования и культуры Армении.

Первое заседание группы планируется провести 28 июля этого года. На заседание приглашена и посол Франции в Армении Анн Луйо.

На встрече участники коснулись и вопросов размещения уже сформированного Французского института и музея Шарля Азнавура и перспектив их деятельности.

Представители Фонда «Азнавур» обратились и к проблемам Ереванского государственного колледжа культуры и искусства имени Шарля Азнавура, к объему инвестиций и к предстоящим задачам.

Фонд инвестировал 12,5 млн драмов в оснащение колледжа необходимым оборудованием и музыкальными инструментами. Регулярно организуются мастер-классы, приглашаются известные на международной арене специалисты.

«Наша цель — проложить путь детям с большим потенциалом на мировые сцены, способствовать развитию их таланта», — сказала Кристина Азнавур.Заместитель министра Артур Мартиросян предложил сотрудничать и участвовать в программах «Катапульта», «Творческая Европа» и «ArtNexus», основной целью которых является развитие возможностей учреждений культуры и деятелей искусства.